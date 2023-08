La Coupe NASCAR à Montréal en 2024: les rumeurs s'intensifient

À pareille date l’an dernier, Le Journal de Montréal rapportait que les autorités de NASCAR envisageaient sérieusement cette idée de franchir la frontière canadienne et d’organiser une course de sa catégorie-reine à Montréal dans un avenir rapproché.

À cet égard, nous avons appris, de sources sûres, que le projet avait pris une tournure importante au cours des deux dernières semaines. En d’autres termes, les rumeurs s’intensifient et c’est de bon augure pour tous les amateurs qui souhaitent voir les Kyle Larson, Chase Elliott, Kyle Busch et autres animateurs du NASCAR venir s’éclater au Circuit Gilles-Villeneuve dès l’an prochain.

Il y a quelques jours à peine, les discussions entre les divers intervenants, dont un promoteur montréalais, et de hauts responsables du NASCAR, se sont poursuivies. Sans en obtenir la confirmation, ce promoteur pourrait bien être François Dumontier, le maître d’œuvre du Grand Prix du Canada de Formule 1.

Après six années (de 2007 à 2012) à présenter une épreuve de la série Nationwide (ex-Xfinity), Dumontier avait renoncé à poursuivre l’aventure avec la deuxième division du NASCAR, prétextant, non sans raison, qu’il avait fait ses preuves et que Montréal méritait, rien de moins que la grosse classe. Mais NASCAR a, depuis, fait la sourde oreille. Une situation qui est appelée à changer.

Les épreuves disputées à Montréal ont été pourtant parmi les plus populaires à la télé américaine.

Discussions à Trois-Rivières?

NASCAR ne cache plus ses intentions d’organiser des courses à l’extérieur des États-Unis en ayant dans sa mire le Canada et le Mexique en 2024. Et qui plus est, des épreuves sur circuit routier comme à Montréal sont de plus en plus privilégiées.

Une seule course (gagnée par Lee Petty) a eu lieu au Canada dans l’histoire de la Coupe NASCAR. C’était en 1958 sur un tracé ovale aménagé au stade du Parc de l’exposition de Toronto.

Selon nos informations, des responsables de NASCAR vont effectuer le déplacement à Trois-Rivières en fin de semaine dans le cadre du GP3R. Et cette course, très probable à Montréal, serait aux cœurs des discussions.

L’an dernier à Trois-Rivières, on a pu mesurer l’enthousiasme de ces personnes influentes du stock-car américain. Elles ont été particulièrement impressionnées non seulement par l’engouement de la Série NASCAR Pinty’s en Mauricie [et au Canada], mais aussi par la qualité de l’organisation.

Le GP3R n’a jamais caché non plus ses ambitions de convaincre NASCAR de venir faire escale sur le circuit urbain de Trois-Rivières. Et pourquoi pas une manche de la Série des camionnettes ?

Après sept années (de 2013 à 2017) à se déplacer vers le circuit ontarien de Mosport, en Ontario, la troisième division majeure du NASCAR n’y est plus retournée. Trois-Rivières serait une destination de choix.

Des pilotes conquis

Selon une ébauche du calendrier, dont certains journalistes américains branchés ont obtenu copie, l’étape montréalaise aurait lieu le 18 août 2024. Une rumeur a circulé, pas plus tard que la semaine dernière, qu’elle pourrait être reportée au 25 août. Mais, il n’est pas question, semble-t-il, de repousser la tenue de la course sept jours plus tard.

Bon nombre de pilotes chevronnés, mis au parfum de la venue probable de la Coupe NASCAR au Circuit Gilles-Villeneuve, se sont montrés très élogieux envers Montréal.

C’est le cas de Brad Keselowski qui a mentionné ceci le mois dernier : «Le Canada est un marché important pour NASCAR et qu’il était de temps d’aller au nord de la frontière. Je suis le premier à souhaiter retourner à Montréal.»

Keselowski a couru à Montréal en 2010 et il s’y est classé quatrième tous juste derrière un certain Jacques Villeneuve, champion du monde de F1 en 1997.

Kevin Harvick est un autre défenseur de Montréal. C’est lui qui avait d’ailleurs remporté l’épreuve inaugurale de la Série Nationwide en 2007.

«Nous n’aurions jamais dû quitter Montréal. C’est un circuit merveilleux et un endroit où règne une ambiance hors du commun. Je serai un téléspectateur assidu si la série y retourne», de prétendre celui qui prendra sa retraite à la fin de la présente saison en Coupe NASCAR.