Des crampes qui n’empêchent pas Ohtani de frapper

Shohei Ohtani est devenu jeudi soir le premier joueur du baseball majeur à frapper 40 circuits cette saison. Toujours aussi fiable au bâton, il commence toutefois à souffrir de crampes sur le monticule.

Faut-il rappeler que le Japonais accomplit le travail de deux personnes chez les Angels de Los Angeles? Non seulement est-il le meilleur cogneur des majeures en 2023, il est aussi l’un des artilleurs les plus réguliers.

• À lire aussi: Les Blue Jays retrouvent leurs mauvaises habitudes

• À lire aussi: À VOIR: un jeune garçon effectue un attrapé... qu’il regrette immédiatement

Sauf que toute cette productivité semble affecter la santé physique d’Ohtani. Les crampes au bas du corps ont été nombreuses pour lui cette semaine, ce qui l’a mené à repousser l’un de ses départs. Jeudi contre les Mariners de Seattle, il n’a accordé aucun point en quatre manches sur la butte, avant de laisser sa place.

«Ce n’est pas juste dans mes doigts. J’ai commencé à avoir des crampes un peu partout, a-t-il raconté en mêlée de presse après le revers de 5 à 3. Je sens que j’aurais pu y aller pour une manche ou deux de plus, mais j’essaie de comprendre comment ma main se sent, et c’était un match de 0 à 0. Je ne pouvais pas donner de point et je sentais que c’était mieux pour l’équipe que j’arrête de lancer.»

Ohtani a effectué seulement 59 lancers durant ce départ qui est le plus court de sa saison. Il a accordé trois coups sûrs et un but sur balles, mais a retiré quatre hommes sur des prises.

«J’aurais aimé effectuer près d’une centaine de lancers pour sauver l’enclos, les aider. Mais une défaite est une défaite. Ça arrive et il faut maintenant tourner la page», a-t-il dit via un interprète.

S’il ne lançait plus, le joueur de 29 ans était toujours présent au bâton. Sa longue balle en solo en huitième manche a donné une avance de 3 à 1 aux Angels. Il est le troisième joueur de la franchise à réussir au moins deux saisons de plus de 40 circuits, après Mike Trout et Troy Glaus.