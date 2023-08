Bianca Andreescu veut laisser parler son jeu

La Canadienne Bianca Andreescu a connu sa part de problèmes physiques en 2023, mais elle retrouve de plus en plus son jeu, ces temps-ci, et c’est en pleine forme qu’elle se présente à Montréal afin de participer à l’Omnium Banque Nationale.

«J'ai appris beaucoup sur moi-même, sur le court et en dehors», a-t-elle expliqué, vendredi soir, lors du tirage du tournoi.

«Je pense avoir une excellente équipe, a-t-elle ajouté. C'est mon plus gros accomplissement de l'année, trouver une équipe que j'aime vraiment.»

Cette équipe, qu’elle compare à une famille, l’a certainement appuyée dans son retour à la forme des dernières semaines.

«Je pense avoir eu un bon match à Washington, je sais que j'ai perdu, mais je jouais très bien, a analysé Andreescu. J’ai gardé le "momentum" de Wimbledon, je pense avoir très bien joué contre Ons (Jabeur).»

«Je me sens très bien», a-t-elle ensuite résumé, ajoutant qu’elle avait évidemment hâte de s’exécuter devant le public «passionné» de Montréal.

«Ça va m'aider d'avoir le soutien de la foule, spécialement une foule comme celle de Montréal, a-t-elle admis. J'espère pouvoir laisser parler mon tennis la semaine prochaine.»

«C'est plus stressant, d'une certaine façon, mais c'est aussi excitant, a-t-elle ajouté. Je m'entraîne sur ces courts depuis que j'ai 13-14 ans. L'endroit m'est très familier. Je sens que je peux bien faire.»

Andreescu affrontera une joueuse issue des qualifications, mardi prochain.

