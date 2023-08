Après Wimbledon, les attentes sont grandes pour Vondrousova à Montréal

Marketa Vondrousova n’a pas joué depuis qu’elle a remporté le titre à Wimbledon à la mi-juillet. C’est à Montréal qu’elle va reprendre la compétition.

La Tchèque de 24 ans était toujours affectée par le décalage horaire quand elle s’est présentée au tirage au sort de l’Omnium canadien, vendredi, mais elle avait bonne mine.

Arrivée à Montréal jeudi, elle a pu s’entraîner en matinée et reprendre le rythme.

Celle qui est 9e tête de série affrontera l’Égyptienne Mayar Sharif (31e) au premier tour. Si elle l’emporte, elle sera ensuite opposée à la Danoise Caroline Wozniacki qui jouit d’un laissez-passer au premier tour pour son grand retour.

Attentes

Vondrousova ne cache pas que sa victoire à Wimbledon vient de lui ajouter une bonne quantité de pression sur les épaules.

«Je sens que les attentes sont élevées alors j’essaie de me concentrer sur le court et de m’amuser en jouant.»

Sa victoire londonienne lui a permis de passer du 42e au 10e rang mondial, on comprend donc mieux ce qu’elle veut dire en ce qui concerne les attentes.

Mais il ne faut pas oublier qu’un an plus tôt, elle a raté Wimbledon en raison d’une opération au poignet. Dans le contexte, son retour est impressionnant.

«Je suis reconnaissante d’avoir pu revenir d’une blessure et je me sens bien.»

Surprise

Il n’en demeure pas moins que si personne ne s’attendait à la voir triompher à la fin de la quinzaine à Wimbledon, elle n’aurait peut-être pas elle-même parié sur ses chances.

«Gagner Wimbledon c’est génial. Je ne m’attendais pas à ça, je ne jouais pas bien sur le gazon avant ça», admet-elle.

Même sa fiche, qui est maintenant de 29 victoires et 10 revers cette saison, ne suffisait pas à inspirer confiance.

«Mon équipe a été surprise et j’ai vécu deux semaines incroyables. Mais j’ai commencé à y croire quand je menais 6-4 et 5-4 et que j’étais au service», a-t-elle lancé, ce qui a fait rire tout le monde.