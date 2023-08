Un rôle obscur pour Caleb Evans

Cody Fajardo s’est établi comme le quart-arrière numéro un des Alouettes de Montréal, cette saison. Derrière lui, Caleb Evans agit dans l’ombre.

«À chaque fois que je peux éviter quelques coups pour mon corps, je vais le prendre», a convenu Fajardo, en vantant le bon travail de son coéquipier.

Plus particulièrement lors des récents matchs, Evans est utilisé pour effectuer de courts gains au sol, souvent lors d’un troisième essai et une verge à franchir.

«Cody prend beaucoup de coups durant un match, son travail est difficile physiquement, a commenté Evans. Je dois prendre mon rôle sérieusement, ça lui évite du même coup d’être frappé davantage. En faisant bien mon boulot, il peut ensuite revenir sur le terrain.»

«J’ai toujours été un quart capable d’aller chercher des jeux courts, mais quand tu as un gars talentueux comme Caleb Evans, c’est plus facile pour moi de sortir du terrain, a admis Fajardo. Parfois, tu peux avoir dans ton équipe, un jeune quart qui n’est pas nécessairement habitué à tels jeux et dans ce cas, tu préfères que l’entraîneur te laisse sur le jeu en sachant que tu peux le faire. Concernant Caleb, il fait un travail incroyable dans de telles situations, lorsqu’il y a une verge ou une verge et demie à aller chercher.»

À quand un premier touché?

Tel qu’expliqué par Anthony Calvillo, coordonateur offensif et entraîneur des quarts-arrières, Fajardo s’occupait lui-même de ces courts gains au sol en début de saison, mais on veut maintenant épargner physiquement le vétéran de 31 ans.

«On sait que Caleb a fait un travail remarquable, l’an dernier, alors qu’il était avec Ottawa, a noté Calvillo. Il avait d’ailleurs mené la ligue sur les touchés au sol [avec 16]. On savait qu’il avait les habiletés pour l’utiliser éventuellement dans certaines situations. Au début de la saison, nous étions à l’aise avec Cody, c’est un dur et il sait faire ces jeux depuis longtemps. Au fil des matchs, on a jugé que c’était préférable pour le quart [numéro un] d’éviter quelques coups et le fait que Caleb soit aussi bon, ça devenait une décision logique.»

Puisque la situation ne s’est pas présentée pour lui à la porte des buts, Evans n’a pas encore un seul touché dans l’uniforme des Alouettes, mais ça pourrait venir très prochainement. Au niveau des statistiques, Evans a été limité à 13 verges de gains en sept courses depuis le début de la saison. Trois de ces jeux au sol pour une récolte de six verges ont d’ailleurs eu lieu, dimanche, dans la victoire de 25 à 18 contre les Stampeders.

L’opinion des autres quarts

Il y a aussi d’autres apports que les statistiques ne montrent pas chez un quart-arrière auxiliaire. Fajardo est le premier à le reconnaître.

«J’ai énormément confiance aux autres quarts, que ce soit Caleb [Evans] ou Davis [Alexander], nous passons beaucoup de temps ensemble et leur opinion compte beaucoup pour moi, a dit le vétéran. Nous échangeons beaucoup sur les lignes de côté durant un match. Parfois, ils peuvent voir des choses différentes et ça m’aide vraiment.»

«Je le laisse faire son travail, mais parfois, on discute d’une séquence vidéo qu’on peut voir sur la tablette, a confirmé Evans, à propos de sa complicité avec Fajardo. Il vient parfois me poser des questions sur ce que je vois sur un jeu en particulier. Ça donne une autre perspective d’avoir l’opinion de quelqu’un qui a vu le jeu à partir des lignes de côté. À chaque fois qu’il a besoin de moi, je suis là.»

Un vrai pro

Même si son rôle n’est pas facile et qu’il souhaiterait sans doute être utilisé davantage, Evans, 25 ans, s’efforce de demeurer un professionnel.

«Je me tiens toujours prêt et les entraîneurs font un bon travail pour qu’on demeure tous engagés dans le match, a-t-il reconnu. L’objectif est d’accomplir le boulot quand tu es appelé à jouer.»

Les Alouettes poursuivent leur préparation en vue de leur prochain affrontement contre les Tiger-Cats, à Hamilton, samedi soir. Pendant que Kaion Julien-Grant se retrouve sur la touche, c’est un autre receveur de passes, soit Austin Mack, qui a raté l’entraînement de jeudi en raison d’une légère blessure à une cheville.