L'agent de McDavid embauché par les Oilers

Les Oilers se sont assuré que Connor McDavid soit entouré de personnes de confiance à Edmonton puisqu’ils ont annoncé jeudi avoir nommé son agent, Jeff Jackson, comme président-directeur général des opérations hockey.

L’homme de 58 ans a déjà occupé un poste semblable avec les Maple Leafs de Toronto, à partir de 2007. Il a aussi été assistant au directeur général avant de devenir DG des Marlies, dans la Ligue américaine.

Jackson a quitté les Leafs en 2010, se tournant vers la représentation d’athlètes. Il a lancé son agence avec Sam Gagner comme premier client, puis s’est joint à Wasserman en 2018. Il a notamment négocié le contrat de huit ans et 100 millions $ de McDavid en 2017.

«Jeff et moi avant une longue et fructueuse relation, et j’ai été un témoin privilégié de son attention, de sa détermination et de sa grande connaissance du jeu et de l’industrie», a déclaré le capitaine des Oilers par voie de communiqué, expliquant qu’il serait toujours représenté par Wasserman, mais avec Judd Moldaver – qui a Auston Matthews et Roman Josi parmi ses clients – comme agent.

Dans ses nouvelles fonctions, Jackson répondra directement du propriétaire Daryl Katz tout en travaillant de concert avec le directeur général Ken Holland.

«Jeff est très respecté à travers la Ligue nationale et il amène une expérience unique en tant qu’ancien joueur, assistant au directeur général, et plus récemment, comme l’un des agents les plus influents du milieu. C’est un vrai coup de maître pour les Oilers que Jeff se joigne à l’organisation et j’ai hâte de travailler avec lui afin de poursuivre notre quête vers la coupe Stanley», a indiqué Holland.

L’Ontarien a connu une carrière de huit saisons dans la Ligue nationale, portant l’uniforme des Maple Leafs, des Rangers de New York, des Nordiques de Québec et des Blackhawks de Chicago. Comme agent, il a aussi négocié des contrats pour Aaron Ekblad, Alex DeBrincat et Quinton Byfield.