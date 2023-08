Anthony Calvillo malmené par... Shawn Lemon

L’arrivée récente du joueur de ligne défensive Shawn Lemon avec les Alouettes a rappelé de douloureux souvenirs à l’ancien quart-arrière Anthony Calvillo, maintenant coordonnateur offensif et entraîneur des quarts-arrières du club montréalais.

«C’est drôle car nous en avons parlé ensemble Shawn et moi. Il disait avoir réussi à me plaquer pour une première fois en 2013 alors qu’il devenait un joueur plus régulier dans la LCF. Or, j’en étais à ma dernière année dans la ligue et je lui ai dit que ça ne comptait pas... Je me faisais souvent frapper à ma dernière saison», a raconté Calvillo, à la blague.

Crédit photo : Al Charest/Calgary Sun/QMI Agency

Lemon, aujourd’hui âgé de 34 ans, portait donc les couleurs des Stampeders de Calgary quand il avait fait particulièrement souffrir Calvillo dans une défaite de 38 à 27 des Alouettes, le 20 juillet 2013, au Stade McMahon. La formation montréalaise menait pourtant 24 à 0 au terme du premier quart. Calvillo avait pour sa part 40 ans, bientôt 41, tandis que les Stampeders avaient alors misé sur un jeune, Bo Levi Mitchell, pour compléter la remontée.

Crédit photo : Al Charest/Calgary Sun/QMI Agency

«On peut voir ce qu’il a accompli durant sa carrière, il représente un énorme défi pour ses adversaires sur le terrain, a globalement vanté Calvilo, au sujet de Lemon. Il rend l’unité défensive meilleure alors qu’il force parfois l’autre équipe à le doubler. Ça offre évidemment des opportunités à ses coéquipiers. Sa seule présence vient aider notre défensive.»

Joe Montford, le bourreau

À propos de sa propre carrière, Calvillo a avoué avoir fait davantage de cauchemars en pensant à Joe Montford, légendaire joueur défensif des Tiger-Cats de Hamilton, en début de carrière. Plus tard, avant l’éclosion de Lemon, il se rappelle encore de puissants plaqués effectués par Cameron Wake et Tim Cheatwood à ses dépens.

«Je me souviens particulièrement de ces gars-là parce qu’ils m’ont frappé tellement fort que j’en étais complètement ébranlé», a reconnu Calvillo, avec le sourire en coin.