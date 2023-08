Dani Alves veut que son procès pour viol ait lieu dès que possible

Le footballeur brésilien Dani Alves, accusé de viol en Espagne, a décidé de ne pas faire appel de son renvoi devant un tribunal afin de ne pas retarder son procès, même s'il conteste les faits, a indiqué mercredi sa défense.

L'international brésilien, en détention provisoire depuis janvier, a comparu mercredi midi devant une juge d'instruction de Barcelone, qui l'a informé de son renvoi devant un tribunal où il sera jugé pour « agression sexuelle », catégorie pénale qui, en Espagne, inclut le viol, a indiqué dans un communiqué le Tribunal supérieur de Justice de Catalogne (TSJCat).

Dani Alves est accusé par une jeune femme de l'avoir violée fin décembre dans les toilettes d'une discothèque de Barcelone.

Durant cette comparution mercredi, la magistrate a détaillé au joueur de 40 ans « les éléments à charge » réunis durant l'enquête qui justifient, selon elle, de l'envoyer devant un tribunal, indique le communiqué qui n'a pas précisé à quelle date l'ancien latéral du FC Barcelone et du Paris SG sera jugé.

Dans une déclaration transmise à l'AFP, la défense de Dani Alves a ajouté que le joueur avait contesté au cours de cette comparution « le récit des faits » réalisé dans l'ordonnance de renvoi, qui « ne correspond pas », selon lui, « à la réalité de ce qui s'est passé ».

« Malgré tout, il a indiqué qu'il ne ferait pas appel » de cette décision afin d'« accélérer » la procédure et de ne pas retarder son procès, a précisé sa défense.

Alves est incarcéré depuis le 20 janvier dans le complexe pénitentiaire de Brians, à une quarantaine de kilomètres de Barcelone.

Footballeur parmi les plus titrés de l'histoire, il a connu la période la plus glorieuse de sa carrière au Barça, entre 2008 et 2016, où il a remporté 23 trophées. Il a également joué pour la Juventus Turin et le PSG.