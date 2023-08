Bruins: «Brad Marchand sera un grand leader» –Bruce Cassidy

Remplacer Patrice Bergeron comme capitaine des Bruins de Boston ne sera pas une mince affaire, mais en Brad Marchand, on retrouve plusieurs qualités qui feraient de lui un bon candidat, selon Bruce Cassidy.

L’actuel entraîneur-chef des Golden Knights de Vegas connaît très bien la petite peste des «Oursons» puisqu’il l’a dirigée de 2017 à 2022, mais aussi dans la Ligue américaine pendant deux campagnes.

«Marchy était une grande gueule dans la Ligue américaine, et ça devenait parfois une distraction. [...] Je crois qu’il comprend maintenant à quel point il est important pour cette équipe. Il fera toujours certaines choses, parce qu’il est un gars émotif», a expliqué Cassidy lors du plus récent épisode du balado The Cam & Strick Podcast.

À 35 ans, l’ailier gauche est le joueur des Bruins avec le plus d’ancienneté. Il atteindra le plateau des 1000 matchs en carrière la saison prochaine et est toujours l’un des meilleurs attaquants de l’équipe. Il faisait également partie de la formation qui a remporté la coupe Stanley en 2011.

«Brad sera un grand leader pour mener par l’exemple, a poursuivi Cassidy. Il aime gagner, il a vu des choses à travers les années. Il devra seulement apprendre à composer avec les plus jeunes joueurs, ceux qui n’ont pas encore leur place dans la ligue. Il a de grandes attentes et c’est correct, parce que c’est comme ça qu’il est, mais sa façon de communiquer avec ces gars-là sera, selon moi, son plus grand défi.»

Évidemment, aucun athlète n’est parfait dans tous les aspects. Le pilote qui vient de gagner la coupe se souvient que le Néo-Écossais était toujours très bon durant les entraînements et qu’il tentait d’apprendre.

«[Les Bruins] iront peut-être avec quelqu’un de plus jeune. Ils ont des joueurs de leur noyau comme [David] Pastrnak et [Charlie] McAvoy qu’ils considéreront sans doute, mais ils ont de bonnes options», a conclu Cassidy.

L’an dernier, Marchand a amassé 67 points en 73 matchs, son plus bas total depuis 2015-2016. Il a été contraint de rater un mois d’activités en raison d’une opération à la hanche.