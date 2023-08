Leylah Fernandez poursuit sa route à Washington, D.C.

Leylah Fernandez a poursuivi son parcours parfait au tournoi de tennis de Washington, D.C. en disposant de l’Américaine Bernarda Pera en deux manches de 6-3 et 7-5, mardi soir.

Les bris de service se sont multipliés au deuxième set, mais c’est finalement la jeune Québécoise qui a su en profiter, malgré une petite frousse. Servant pour le match à 5-4, Fernandez a laissé la favorite locale créer l’égalité, mais a rapidement repris l’ascendant avec un cinquième bris.

• À lire aussi: Omnium Banque Nationale: Denis Shapovalov ne sera pas à Toronto

• À lire aussi: Bianca Andreescu s’incline d’entrée de jeu à Washington DC

La Lavalloise a finalement été en mesure de conserver l’avantage avec les balles en main pour mettre un terme à ce duel après un peu plus de 90 minutes. Elle n’a eu besoin que d’une seule balle de match.

Ce fut surtout pénible en deuxième service pour la 88e joueuse mondiale, elle qui n’a gagné que 25 % des points sur celui-ci. Sa première balle fut toutefois une arme efficace, avec un taux de réussite de 70,3 %.

Il s’agissait d’un premier affrontement entre la Québécoise et Pera, la 53e raquette de la WTA.

Fernandez connait ses meilleurs moments depuis un certain temps en simple. La joueuse de 20 ans a dû passer par les qualifications et a disposé en deux manches de Varvara Gracheva (43e) et de Katie Boulter (76e).

Rappelons que Fernandez participera la semaine prochaine à l’Omnium Banque Nationale de Montréal. Bianca Andreescu, qui a été éliminée au premier tour à Washington, D.C. par l’Ukrainienne Marta Kostyuk, prendra également part à l’événement.