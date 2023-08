Le défi devient énorme pour les Blue Jays

Justin Verlander est de retour avec les Astros de Houston, Max Scherzer s’est ajouté aux Rangers du Texas et, pendant ce temps, une vilaine blessure à Bo Bichette est peut-être venue amenuiser les chances des Blue Jays de participer aux éliminatoires.

Occupant présentement la dernière place donnant accès aux séries dans la Ligue américaine, la formation torontoise a non seulement réalisé de minces améliorations comparativement aux adversaires, mais la perte de Bichette aurait pu être fatale. Le joueur d’arrêt-court s’est blessé au genou droit, lundi soir, à la veille de la date limite des transactions. Depuis, on a précisé qu'il n'y a pas de dommage majeur et Bichette est réévalué quotidiennement.

L’organisation des Jays a néanmoins réagi, mardi, avec l’ajout du vétéran Paul DeJong, cédant en retour l’espoir Matt Svanson aux Cardinals de St. Louis, mais c'est par mesure préventive. Verlander, 40 ans, a quitté les Mets de New York au profit des Astros qui, plus que jamais, sont de sérieux prétendants pour gagner la Série mondiale pour une deuxième année consécutive.

Les Angels menacent

Au-delà des clubs qui devancent déjà Toronto au classement, les Blue Jays sont pourchassés par plusieurs équipes, dont les Angels de Los Angeles et leur phénomène japonais Shohei Ohtani. Plutôt que d’obtenir un excellent retour en échangeant Ohtani, les Angels ont donc choisi de se battre. On dit que la meilleure transaction est parfois celle qu’on ne fait pas. Seul l’avenir dira si le dossier Ohtani, qui pourrait devenir joueur autonome au terme de la présente saison, a été bien géré.

Pour l’instant, le club de Los Angeles en a plutôt surpris plusieurs en multipliant les échanges avant la date limite, ajoutant le lanceur partant Lucas Giolito, le releveur Reynaldo Lopez de même que les joueurs de position Randal Grichuk et C.J. Cron.

Grichuk, qui a joué pour les Blue Jays de 2018 à 2021, a d’ailleurs souligné son arrivée avec les Angels avec un circuit en solo, lundi soir, dans une victoire de 4 à 1 face aux Braves d’Atlanta. Cron a aussi produit un point dans cette victoire contre les Braves.

Comme toujours...

Tous deux acquis des Rockies du Colorado, Grichuk et Cron pourraient avoir leur mot à dire dans cette course aux séries éliminatoires.

En plus d’Ohtani et le retour possible de Mike Trout, les Angels comptent sur quelques joueurs de soutien qui sortent de leur coquille récemment. Parmi eux, il y a le receveur Chad Wallach, le fils de Tim, ancienne gloire des Expos de Montréal.

Souvent utilisé derrière le marbre lorsqu’Ohtani est au monticule, Wallach s’est mis à contribuer à l’attaque, ayant frappé son septième circuit de la saison, lundi.

Si les Blue Jays ont intérêt à se méfier des Angels, la lutte pour une participation aux éliminatoires dans l’Américaine implique également des rivaux bien connus : les Red Sox de Boston et les Yankees de New York, ces derniers ayant récemment retrouvé leur frappeur de puissance Aaron Judge.

La formation torontoise visite d’ailleurs les Red Sox pour trois parties au Fenway Park, de vendredi à dimanche. Comme on dit, Paul DeJong a besoin d’être bon, à moins que Bichette soit bientôt de retour.