«J’ai retrouvé ma confiance» - Huberdeau

Le Québécois Jonathan Huberdeau est bien conscient qu’il n’a pas fait une bonne première impression à sa première saison dans l’uniforme des Flames de Calgary.

Acquis dans une transaction monstre avec les Panthers de la Floride à l’été 2022, l’attaquant de 30 ans a connu une immense baisse de productivité en 2022-2023.

Il a été limité à 55 points, lui qui avait amassé 115 points à son dernier tour de piste avec l’équipe qui l’avait choisi avec le troisième choix au total du repêchage de 2011.

«Je veux me racheter après ce qui s’est passé l’an dernier. Je veux également me prouver et prouver aux gens que je suis encore capable», a déclaré Huberdeau lors d’une entrevue avec Flames TV.

Le natif de Saint-Jérôme affirme avoir profité des dernières semaines pour travailler sur son mental.

«J’ai retrouvé ma confiance cet été. Je suis plus motivé. J’ai hâte d’être de retour [à Calgary] et de renouer avec le joueur que je suis. Je veux aussi être un leader dans notre vestiaire.»

Une nouvelle direction

Ce fut une saison morte très mouvementée chez les Flames. L’organisation a promu Graig Conroy à titre de directeur général, tandis que Ryan Huska a pris la place de Darryl Sutter comme entraîneur-chef.

Huberdeau, qui n’a pas caché qu’il était peu compatible avec l’ancien régime, s’est dit optimiste par rapport à ce vent de changement.

«J’ai eu de bonnes conversations avec Craig et Ryan. Ce sont deux bonnes personnes positives, a-t-il dit. Aussi, ils veulent gagner dès maintenant et j’aime ça. Les joueurs, nous devons faire le boulot sur la patinoire, mais ils vont nous donner les opportunités pour obtenir du succès.»

Les Flames feront d’ailleurs plus confiance aux jeunes joueurs de l’organisation en 2023-2024, puisque plusieurs vétérans ont récemment quitté l’équipe.

«C’est une bonne chose d’avoir des jeunes dans notre formation. Nous allons en avoir quelques-uns cette année et ce sera au groupe de leaders de leur montrer le chemin.»

Plus confortable

Pour revenir à ses performances individuelles, Huberdeau a l’impression qu’il sera plus confortable dans un environnement qu’il connait mieux. Celui qui détient un contrat de huit ans d’une valeur totale de 84 millions $ s’est d’ailleurs procuré une maison à Calgary.

«Quand tu quittes l’aréna, tu veux être dans un endroit où tu es confortable. L’an dernier, c’était difficile. Je louais un logement. Je sais que ça fait partie de la réalité d’un échange, mais c’était la première fois que ça m’arrivait.»

«Maintenant, j’ai ma maison et je m’y sens bien, a souligné Huberdeau. J’adore les gens de Calgary. Tout le monde a été si gentil avec moi, et ce, même si nous avons connu une saison difficile. Je veux leur prouver ce que je peux vraiment faire. C’est mon objectif.»