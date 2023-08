Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 1er août qui valent le détour.

Tennis: Dominic Thiem c. Facundo Bagnis

Crédit photo : AFP

Dominic Thiem (116e joueur au monde) a connu beaucoup de difficultés au cours des deux dernières années, en raison d’une blessure au poignet qu’il a subi en 2021. L’Autrichien qui a déjà occupé le troisième rang mondial n’a pas obtenu beaucoup de succès en 2023. Le joueur de 29 ans a une fiche de 14-22 cette saison et il a atteint les quarts de finale à seulement deux reprises cette année soit lors de l’Open d’Estoril et du Tournoi de Munich en avril dernier. Son adversaire, Facundo Bagnis (135e raquette mondiale) est un joueur issu des qualifications. L’Argentin a quant à lui un dossier de 21-20 cette saison. Les deux joueurs se sont affrontés à deux reprises en carrière. Cependant, c’est Dominic Thiem qui a remporté le dernier rendez-vous en deux manches de 6-4 et 7-5. Ce duel en question a d’ailleurs eu lieu la semaine dernière lors du Tournoi d’Umag en Croatie.

Prédiction: Victoire de Dominic Thiem en deux manches - 1,90

Baseball: Reds de Cincinnati c. Cubs de Chicago

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les deux formations connaissent chacune une bonne séquence par les temps qui courent. Les Cubs de Chicago ont subi seulement deux défaites à leurs dix derniers matchs tandis que les Reds de Cincinnati ont remporté sept duels à leurs dix dernières sorties. Les deux formations ont croisé le fer à cinq occasions depuis le début de la campagne et les Reds ont remporté quatre de ces cinq duels. Cincinnati a d’ailleurs remporté sa dernière série contre l’une des puissances des majeurs, soit les Dodgers de Los Angeles.

Prédiction: Victoire des Reds de Cincinnati - 2,30

Soccer: Danemark c. Haïti

Crédit photo : AFP

L’équipe haïtienne est éliminée de la phase de groupe D en raison de son dossier de 0-2-0. Elle a cependant offert une belle opposition à l’Angleterre en s'inclinant seulement par la marque de 1 à 0. Haïti a également dirigé sept tirs au filet pendant ce match. Pour ce qui est de la formation danoise, elle contrôle maintenant sa destinée. Puisque l’Angleterre est déjà assurée de terminer au premier rang de son groupe, le Danemark et la Chine qui ont chacun trois points bataillent maintenant pour le deuxième rang et une place en huitième de finale.

Prédiction: Victoire du Danemark - 1,31