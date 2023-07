Les Jays en action à TVA Sports

Les Blue Jays amorcent une série des plus importantes, ce soir, alors qu’ils recevront les Orioles de Baltimore à Toronto.

La rencontre sera présentée dès 19h à TVA Sports.

Le défi sera de taille pour les Torontois, puisque les Orioles représentent une équipe jeune et dynamique qui s’est récemment hissée en tête de la section Est de l’Américaine, position qu’elle occupe toujours. Les Jays, deux rangs et cinq matchs et demi derrière les «O’s», pourraient frapper un grand coup en enlevant les honneurs de cette série de quatre rencontres.

C’est le droitier Chris Bassitt (10-5) qui amorcera la rencontre de ce soir au monticule pour les Jays. Il sera opposé à un autre droitier, Kyle Gibson (9-6).

Toronto traverse une séquence plutôt décente avec cinq victoires en sept matchs. L’équipe a toutefois subi la défaite, hier soir, au compte de 3-2 contre les Angels de Los Angeles.