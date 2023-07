Les contrats du CH parmi les pires de la LNH

Un classement de The Athletic s’appuyant sur les statistiques avancées pour établir quelles équipes misent sur les meilleurs contrats en termes de rapport qualité-prix place le CH loin en 26e position.

Le coupable selon l’expert Dom Luszczyszyn? Marc Bergevin. Plusieurs des contrats qu’il a distribués au cours de son règne font mal au Tricolore d’après son modèle statistique.

«Brendan Gallagher, Josh Anderson, Mike Hoffman, Joel Armia, Christian Dvorak et David Savard reçoivent tous ensemble 28 millions, ce qui représente un tiers de la masse salariale», note Luszczyszyn.

Or, il y a raison d’être optimiste, car le successeur de Bergevin au poste de directeur général, Kent Hughes, a montré jusqu’ici plus de doigté dans la gestion et la négociation des contrats.

«Beaucoup de bonnes ententes ont été conclues par Hughes, a concédé Luszczyszyn. Kirby Dach était une très bonne prise et ils ont suivi le même plan avec Alex Newhook. Mike Matheson s’est révélé une excellente acquisition, tout comme Sean Monahan, et ils ont des joueurs très solides en Rafaël Harvey-Pinard, Jordan Harris et Johnathan Kovacevic. Le contrat de Cole Caufield semble très adéquat aussi.»

Surprise : l’expert de The Athletic n’aime pas le contrat décerné à Nick Suzuki (7,9 millions $ par année pour sept ans), auquel il attribue une note de C-.