Un autre titre pour Summer McIntosh

La Canadienne Summer McIntosh, 16 ans, a remporté la médaille d'or du 400m quatre nages dimanche lors de la dernière journée des Championnats du monde à Fukuoka, au Japon.

McIntosh a largement terminé en tête à l'issue de ses 4 min 27 sec et 11/100e de course, devant l'Américaine de 17 ans Katie Grimes (4 min 31 sec 41) et l'Australienne Jenna Forrester (4 min 32 sec 30).

La Canadienne de seulement 16 ans décroche un quatrième titre individuel mondial, le deuxième au Japon après le 200m papillon où elle avait battu son propre record du monde junior.

Elle a par ailleurs glané le bronze en 200m nage libre mercredi.