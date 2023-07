NFL : Jonathan Taylor veut être échangé, mais les Colts ne veulent rien savoir

Le porteur de ballon vedette Jonathan Taylor a fait savoir aux Colts d’Indianapolis qu’il voulait être échangé.

C’est ce qu’a appris le réseau NFL Network samedi.

L’équipe n’aurait cependant pas l’intention d’acquiescer à sa demande. Le propriétaire des Colts, Jim Irsay, l’a indiqué au réseau ESPN.

«Nous n’allons pas échanger Jonathan Taylor. C’est une certitude. Pas maintenant et pas en octobre [lors de la date limite des échanges dans la NFL]», a-t-il déclaré.

La demande de l’athlète de 24 ans est survenue après une rencontre avec Irsay survenue quelques instants après l’entraînement de samedi.

«Si je meurs ce soir et que Jonathan ne joue plus dans la ligue, personne ne va s’ennuyer de nous, a affirmé Irsay. La ligue va continuer. Nous savons ça. La NFL va continuer d’exister. Ça n’a pas d’importance qui arrive et qui part. C’est un privilège d’en faire partie.»

«C’était simplement une bonne conversation, a-t-il ajouté à propos de son moment avec Taylor. Nous espérons aller de l’avant. Nous souhaitons avoir une bonne saison et que Jonathan soit l’un de nos éléments-clés.»

En 2023, Taylor doit disputer la quatrième année de son entente de recrue. Il semble que les Colts ne soient pas encore prêts à négocier une prolongation de contrat, ce qui aurait créé de la frustration chez le footballeur.

Sélectionné en deuxième ronde (41e au total) du repêchage de 2020, le produit des Badgers du Wisconsin a connu une fantastique saison 2021. Il a dominé la NFL avec 1811 verges de gains et 18 touchés sur des courses en 17 parties.

Taylor a toutefois connu une baisse de régime l’an dernier, lui qui a récolté 861 verges et quatre majeurs en 11 rencontres.

C’est fini pour Sony Michel

Toujours chez les porteurs de ballon de la NFL, Sony Michel a annoncé aux Rams de Los Angeles qu’il prenait sa retraite.

Crédit photo : AFP

L’entraîneur-chef Sean McVay l’a indiqué lors de sa conférence de presse de samedi.

Michel avait paraphé un contrat d’un an avec les Rams en juin dernier. Il avait joué pour eux en 2021, après un passage de trois saisons avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. L’an dernier, l’homme de 28 ans a porté les couleurs des Chargers de Los Angeles.

En 65 matchs en carrière dans la NFL, Michel a amassé 3243 verges et 18 touchés au sol. Il a également attrapé 56 passes pour 439 verges et quatre majeurs.

Le choix de première ronde (31e au total) à l’encan de 2018 a remporté deux fois le Super Bowl, soit avec les «Pats» en 2018 et les Rams en 2021.