Les Blue Jays ne peuvent compléter le balayage face aux Angels et Ohtani

Ça aura pris un peu plus de temps, mais les Angels de Los Angeles ont évité d’être balayés dans leur série de trois duels contre les Blue Jays à Toronto.

Dimanche, le club californien a signé un gain de 3 à 2.

C’est une bombe de deux points de Hunter Renfroe en dixième manche qui a fait la différence lors de ce dernier affrontement entre les deux équipes. De retour au bâton avec un retard de deux points, les Jays ont réduit l’écart grâce à un simple de Vladimir Guerrero fils. Le releveur Carlos Estevez a cependant trouvé le moyenne de mettre fin aux hostilités et de signer son 24e sauvetage en 2023.

Les Angels avaient ouvert le pointage en troisième manche, quand un ballon-sacrifice de Renfroe a permis à Ohtani de fouler la plaque. Le joueur-vedette japonais a conclu son match avec un coup sûr et deux buts sur balles soutirés en cinq apparitions au bâton.

Un simple de Whit Merrifield en cinquième a permis à l’unique formation canadienne du baseball majeur d’ensuite créer l’égalité.

Les Blue Jays, qui ont remporté cinq de leurs sept derniers matchs, ont maintenant rendez-vous avec les Orioles de Baltimore pour une série de quatre rencontres qui s’amorcera lundi. L’équipe du Maryland trône présentement au sommet du classement de la section Est de l’Américain. Avant leur affrontement de dimanche contre les Yankees, ils avaient 4,5 matchs d’avance sur les Jays.

Des nouvelles de Taylor Ward

Par ailleurs, le voltigeur des Angels Taylor Ward a obtenu son congé de l’hôpital.

L’athlète de 29 ans souffre de fractures multiples au visage, après avoir été atteint par un lancer d’Alek Manoah lors du match de la veille. La balle allant à 91 milles (146 km/h) à l’heure a malheureusement terminé sa course près de l’œil gauche de Ward. Son casque s’est envolé sous la force de l’impact et il a été coupé.

Le club de Los Angeles a placé son nom sur la liste des blessés pour une période de 10 jours.

«C’était un moment terrible», avait déclaré Manoah après le duel.

«C’est probablement le pire sentiment à vivre pour sa famille et lui. Je me sens atrocement mal. Je vais me tenir au courant de son état.»