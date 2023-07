Le joueur atteint par Manoah a subi plusieurs fractures

Le voltigeur des Angels de Los Angeles Taylor Ward a obtenu son congé de l’hôpital, samedi soir.

L’athlète de 29 ans souffre de fractures multiples au visage, après avoir été atteint par un lancer d’Alek Manoah la veille. Voyez cette scène terrifiante dans la vidéo ci-dessus.

La balle allant à 91 milles à l’heure a malheureusement terminé sa course près de l’œil gauche de Ward. Son casque s’est envolé sous la force de l’impact et il a été coupé.

Le club de Los Angeles a placé son nom sur la liste des blessés pour une période de 10 jours.

«C’était un moment terrible, avait déclaré Manoah après le duel. C’est probablement le pire sentiment à vivre. Je pour sa famille et lui. Je me sens atrocement mal. Je vais me tenir au courant de son état.»

