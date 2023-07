À VOIR: Austin Mack peut jongler avec... des céleris!

Ce n’est pas seulement le receveur #1 de la LCF…@Austin__Mack11 giving you a sneak peek at what Cirque du Soleil will be showcasing during halftime this Sunday 🤹



N'oubliez pas vos 🎟️ → https://t.co/Qoa4FTzE1z#Alouettes pic.twitter.com/86KXfvutu0