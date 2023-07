Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 29 juillet qui valent le détour.

Baseball : Mariners de Seattle c. Diamondbacks de l’Arizona

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Mariners de Seattle doivent accumuler les victoires, s'ils désirent se qualifier pour les séries d'après-saisons. Seattle se retrouve au quatrième rang de la section Centrale de la Ligue nationale avec un retard de 7,5 matchs sur les Rangers du Texas qui sont en tête de cette section. De plus, les Mariners sont à 4,5 matchs d’une place parmi les équipes repêchées dans la Ligue américaine. Les hommes de Scott Servais connaissent de bons moments ces temps-ci puisqu'ils ont remporté six de leurs dix derniers duels. La formation basée dans l’État de Washington vient d’ailleurs de gagner ses deux dernières séries. Pour ce qui est des Diamondbacks de l’Arizona, ils sont en train de s'éloigner d’une place en éliminatoires. L’Arizona est à quatre matchs de la tête de la section Ouest de la Ligue nationale. De plus, les «D-Backs» ont seulement triomphé à trois reprises lors de leurs 10 dernières sorties.

Prédiction : Victoire des Mariners de Seattle - 1,80

Tennis : Arthur Fils c. Alexander Zverev

Crédit photo : AFP

Alexander Zverev (19e joueur au monde) vit de bons moments cette semaine au Tournoi de Hambourg qui est sa ville natale en Allemagne. Zverev n’a toujours pas perdu de manches jusqu’à présent dans cette compétition. Afin d’accéder à la demi-finale, le joueur de 26 ans a disposé du Français Luca Van Assche (77e raquette mondiale) en deux sets de 6-3 et 6-4. Zverev est certainement très motivé à l’idée de remporter un premier titre à ce tournoi. De plus, il a une fiche de 49-19 en carrière sur terre battue, ce qui représente un taux de succès de 63 %. Son adversaire, Arthur Fils (71e au monde) compile jusqu’à présent un dossier de 71-40 en carrière sur cette surface, ce qui équivaut à un taux de réussite de 68 %.

Prédiction : Victoire de Alexander Zverev en deux manches - 1,75

Soccer : Jamaïque c. Panama

Crédit photo : AFP

Le Panama a raté son entrée en scène à la Coupe du monde féminine de la FIFA en subissant une défaite de 4 à 0 contre le Brésil. Pour ce qui est de la Jamaïque, elle a fait match nul de 0 à 0 contre la France à son duel inaugural. Les deux formations en seront à un troisième rendez-vous dans leur histoire sur la scène internationale. Leur dernier duel remonte à 2015 et la Jamaïque s’était imposée avec une victoire de 3 à 1 lors d'une partie amicale. Le Panama a connu peu de succès lors de ses matchs de préparation en vue de cette compétition. Ils ont baissé pavillon à leurs trois dernières sorties en plus d’avoir encaissé 16 buts.

Prédiction : Victoire de la Jamaïque - 1,74