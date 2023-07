Les joueuses s’entendent avec Canada Soccer, mais auraient voulu plus

Les joueuses de l’équipe canadienne de soccer en sont venues à une entente avec Canada Soccer quant à leurs revenus pour 2023, mais elles se disent déçues de ne pas avoir obtenu l’équité salariale avec les hommes.

Les équipes féminines et masculines n’étaient pas encore assurées de leurs revenus à la Coupe du monde, dont celle des femmes qui se déroule actuellement en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les hommes, eux, disent ne pas avoir été payés pour leur participation au Mondial au Qatar, il y a maintenant huit mois.

Le financement est très compliqué du côté de Canada Soccer, qui a envisagé la faillite, selon diverses sources. Cet accord avec les femmes a été rallié lundi.

«Alors que l'étendue des contraintes financières de Canada Soccer a été révélée, nous avons été obligés de choisir entre une compensation et le financement requis pour organiser les camps d'entraînement nécessaires», a écrit l’équipe canadienne de soccer féminin dans une déclaration, vendredi.

«Nous avons été forcées de choisir entre recevoir une part correcte des récompenses liées aux succès de nos équipes à la Coupe du monde et notre engagement envers l’équité salariale et le traitement équitable vis-à-vis de l’équipe nationale masculine. Ce sont des choix que nous n’aurions pas dû avoir à faire», a poursuivi la formation canadienne.

Les joueuses ont expliqué être mécontentes d’avoir dû négocier durant ce «moment crucial de leur calendrier».

«Ce n’est pas terminé. Nous et l’équipe nationale masculine restons engagés à trouver une solution à long terme qui fournira un traitement égal et juste pour nos équipes nationales et les investissements pour le futur du soccer canadien, mais pour l’instant, notre équipe veut seulement se concentrer sur le soccer», ont ajouté les joueuses.

Après deux matchs de la phase de groupes, le Canada figure au deuxième rang du groupe B, avec quatre points. Il affrontera l’Australie lundi.