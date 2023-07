Jeff Carter aurait pu devenir un membre du CH

Jeff Carter aurait pu être un membre des Canadiens de Montréal.

La retraite de Patrice Bergeron a incité le journaliste Richard Labbé à revisiter le repêchage de 2003 sur les ondes de BPM Sports.

Labbé a d’abord précisé que Bergeron n’a jamais été considéré par le CH au premier tour cette année-là; c’est du moins la conclusion qu’il en tire après avoir entretenu plusieurs discussions avec des membres de l’état-major de l’organisation.

«Personne chez le Canadien ne m’a parlé de Patrice Bergeron. Des années plus tard, ç’aurait été facile de dire : "Ah, oui, on y a pensé, mais finalement ça n’a pas fonctionné pour X raison." Mais non. Quand on s’est retrouvés à la table ce soir-là chez le Canadien de Montréal, la discussion tournait autour d’Andrei Kostitsyn ou de Jeff Carter.»

Avec le recul, force est d’admettre que Carter aurait été le bon choix pour le CH, qui a finalement jeté son dévolu sur Kostitsyn au 10e rang. Tout juste après, les Flyers de Philadelphie ont réclamé Carter.

Bergeron, lui, a dû attendre un petit bout de temps. C’est seulement au deuxième tour, au 45e rang, que le Québécois a entendu son nom. Le Tricolore a eu le temps de parler une deuxième fois avant que Bergeron soit sélectionné et il a ignoré à nouveau le joueur de centre en lui préférant Cory Urquhart. Ce dernier n’a jamais joué dans la Ligue nationale de hockey.