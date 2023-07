Concours, burgers et chansons!

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade discutent de la blessure à Kevin Owens, du t-shirt de MJF et d’Adam Cole, de ROH et de lutte féminine.

De plus, Kevin nous fait son compte rendu de G1 au Japon et nous rappelle à quel point il veut manger un burger! Oh! Et les deux animateurs chantent et annoncent un nouveau concours!

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :