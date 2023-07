Alouettes: arrêter de se «tirer dans le pied»

Les Alouettes de Montréal tenteront, dimanche, de mettre fin à une vilaine séquence de trois défaites consécutives en accueillant les Stampeders de Calgary au stade Percival-Molson.

Les Moineaux seront frais et dispos pour leur duel de la semaine 8 puisqu'ils reviendront d'une semaine de congé.

Lors des semaines 4 à 6, la troupe de Jason Maas a été vaincue par les Blue Bombers de Winnipeg, les Lions de la Colombie-Britannique et les Argonauts de Toronto.

«Lorsque tu as une semaine de congé, tu reviens avec plus d’énergie, a souligné Maas, l'entraîneur de l'équipe montréalaise, vendredi. Certains joueurs sont de retour, ils ont pu s’entraîner avec nous. Ainsi, notre formation est un peu plus grosse cette semaine.»

Alouettes: Jason Maas -

De son côté, l'entraîneur de la ligne offensive des Alouettes, Luc Brodeur-Jourdain, a expliqué que son équipe est dans la bonne direction.

«Ça nous permet de revérifier les bandes vidéos, voir de quoi découlaient nos pressions, a indiqué l'ancien porte-couleurs de l'équipe. On voit une belle progression à ce niveau-là depuis le début de la saison. Ç’a commencé en dent de scie un peu, mais ça s’améliore de semaine en semaine. Si on regarde notre match contre Toronto, on a accordé quatre sacs du quart, mais c’était soit sur une mauvaise remise ou des jeux à options sur les ailiers défensifs.»

«LBJ» a aussi donné son opinion quant aux récents déboires de l'équipe.

«[...]Si j’avais à identifier la chose pour moi, lorsque tu peux tirer sur quelque chose, tu essaies de ne pas te tirer dans le pied.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.