Trevor Zegras écrase la compétition au «Long Drive»

À 6 pieds et 185 livres, Trevor Zegras est loin d’être le joueur le plus costaud et le plus intimidant de la Ligue nationale de hockey. Mais il peut atomiser (nous n’exagérons presque pas) une balle de golf.

Dans un concours de puissance avec le bois de départ mettant aux prises des joueurs de la LNH, le spectaculaire attaquant des Ducks d’Anaheim a pulvérisé la compétition sur le simulateur.

Il a terminé loin devant au premier rang avec une frappe de 318,1 verges, soit 14,6 verges de plus que son plus proche poursuivant, le Québécois Phillip Danault des Kings de Los Angeles.

Auston Matthews a terminé en troisième position avec une claque de 300,5 verges.

À voir dans la vidéo ci-dessous.