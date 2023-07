La Belgique, terre promise pour McLaren?

Le toboggan des Ardennes sera-t-il le terrain de jeu d'une autre équipe que Red Bull et Max Verstappen ? Si « Mad Max », solide leader du championnat de Formule 1, arrive ce week-end en Belgique en logique favori, les McLaren sont en pole position pour le déloger de son piédestal.

Pour le dernier Grand Prix avant la pause estivale, l'équipe britannique rêve de confirmer son regain de forme par un succès, qui mettrait fin à une série de sept victoires consécutives pour Verstappen - douze pour Red Bull, un record.

À VOIR AUSSI | Stroll en Belgique pour les points... et les gaufres

Grâce à des améliorations apportées sur la MCL60, McLaren, en grande difficulté en début de saison, est revenue aux avant-postes.

Preuve de sa forme retrouvée, ses deux pilotes Lando Norris et Oscar Piastri ont à chaque fois terminé dans le Top 5 des deux dernières courses -en Grande-Bretagne début juillet et en Hongrie le week-end dernier.

Depuis ses deux deuxièmes places consécutives, Norris, le mieux placé du duo, lorgne désormais la plus haute marche du podium: « Spa est l'un de mes circuits préférés de la saison où nous obtenons généralement de bons résultats. Il n'y a donc aucune raison de ne pas continuer sur notre lancée », a-t-il déclaré jeudi.

Mais le Britannique, en quête d'une première victoire en F1, devra toutefois vaincre le champion en titre Verstappen sur cette 12e manche de la saison.

Aston Martin au ralenti

Sur une autre planète l'an dernier, « Mad Max », né à Hasselt, à quelque 100 km au nord du circuit, s'était imposé depuis une lointaine 14e place sur la grille.

La forme du Néerlandais ne s'est depuis pas estompée, puisqu'il n'a jamais fait pire qu'une 7e place en GP (à Singapour en 2022) et qu'une 2e place cette saison (en Arabie Saoudite et en Azerbaïdjan). Mise à part une possible défaillance de la Red Bull, on voit mal ce qui pourrait l'écarter de la victoire, ou en tout cas du podium.

Sur le circuit hongrois du Hungaroring samedi, Mercedes avait toutefois frappé un grand coup en plaçant son septuple champion du monde Lewis Hamilton en pole position - la première pour le Britannique depuis décembre 2021 - mettant ainsi fin à une série de cinq pôles pour Verstappen.

S'il s'est fait surprendre par l'ogre néerlandais, 2e sur la grille, dès le premier virage dimanche, Hamilton (4e du GP) a offert à son équipe de bonnes raisons d'espérer revenir au sommet, d'autant qu'elle arrive en Belgique avec des améliorations sur ses W14.

À l'inverse, Aston Martin semble marquer le pas depuis le GP d'Autriche début juillet. Grande surprise du début d'année, elle avait obtenu pas moins de cinq podiums en sept courses grâce au vétéran espagnol Fernando Alonso.

Au championnat constructeurs, l'équipe Britannique, 3e force provisoire du plateau après avoir été dépassée par Mercedes, voit doucement revenir Ferrari, 4e mais qui n'est plus qu'à 17 points.

La pluie attendue

Derrière, Alpine essayera de recoller avec les équipes de tête grâce à d'importantes évolutions attendues sur les A523.

« Nous savons qu'elles vont améliorer le package de la voiture », a assuré Pierre Gasly à la presse jeudi. « J'espère que tout se passera comme prévu et que cela apportera les performances dont nous avons besoin », avait-il aussi déclaré plus tôt cette semaine.

Victime de deux doubles abandons sur les dernières courses, l'écurie française n'a marqué que douze points depuis le GP de Monaco fin mai, où Esteban Ocon a terminé 3e. Dans le même temps, sa rivale la plus proche, McLaren, en a marqué 70.

Sur le légendaire circuit de Spa-Francorchamps, niché entre collines et forêts des Ardennes belges, la pluie attendue vendredi et samedi, jour de sprint, pourrait toutefois rebattre bien des cartes.

Elle ne serait pas sans rappeler le GP de Belgique 2021: à cette époque, Verstappen s'était imposé après un simulacre de Grand Prix - deux tours seulement derrière la voiture de sécurité, en raison du déluge qui s'abattait sur le circuit.

Outre la pluie, le sprint - le troisième cette année - va modifier le déroulement du week-end et pourrait amener un peu plus de piquant à une saison jusque-là assez terne.