Jake Dennis favori pour décrocher le titre à Londres

Le pilote britannique Jake Dennis se présente en favori pour décrocher le titre de champion du monde de Formule électrique 2023 à l'issue des deux dernières courses qui se disputent à Londres ce week-end.

Ces épreuves seront d'ailleurs présentées à TVA Sports.

Avec 24 points d'avance sur son plus proche rival, le Néo-Zélandais Nick Cassidy (Envision), Jake Dennis, 28 ans, peut assurer alors qu'une victoire rapporte un maximum de 29 points si elle s'accompagne d'une pole position et d'un record du tour.

Au volant de son Avalanche/Andretti motorisée par Porsche, Dennis a remporté deux courses cette saison, la première au Mexique et l'une des deux disputées à Rome mi-juillet (à voir en vidéo principale).

Un titre serait bienvenu pour l'écurie américaine qui frappe aux portes de la Formule 1 mais aussi pour Porsche, qui vient de renouveler l'engagement de son écurie officielle en Formule E jusqu'en 2026.

Celle-ci est toujours en lice pour remporter le titre constructeur cette année avec seulement 14 points de retard sur Envision, qui utilise des moteurs Jaguar, avant les deux courses londoniennes.

S'il remportait le titre, Dennis succèderait au Belge Stoffel Vandoorne qui avait remporté le titre l'an dernier sur Mercedes avant que le constructeur ne se retire de la discipline.

Lancé en 2014, le championnat de Formule électrique a atteint sa vitesse de croisière et l'arrivée cette année des monoplaces « Gen3 », plus puissantes et jouissant de davantage d'autonomie, a pimenté des courses devenues plus rapides.

Si Mercedes et Audi s'en sont retirés, plusieurs constructeurs européens comme Porsche, Nissan, Jaguar, DS (groupe Stellantis), McLaren, Maserati mais aussi chinois (Nio) et indien (Mahindra) s'y affrontent lors de courses d'environ une heure sur des circuits non-permanents tracés en milieu urbain. Le championnat 2023 compte au total 16 épreuves.

Les deux courses de Londres, l'une samedi à midi (TVA Sports) et l'autre dimanche à la même heure (TVA Sports 2), se déroulent ainsi sur une piste tracée dans le quartier des docks de la capitale britannique.