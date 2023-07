Deux Québécois dans le palmarès des pires contrats de The Athletic

Deux Québécois se retrouvent, à tort ou à raison, dans le palmarès des pires contrats publié annuellement par The Athletic.

Jonathan Huberdeau des Flames de Calgary et Marc-Édouard Vlasic des Sharks de San Jose arrivent respectivement aux troisième et cinquième rangs du classement.

C’est Seth Jones qui détient tristement le pire contrat de la LNH selon Dom Luszczyszyn, l’expert en statistiques avancées de The Athletic qui est derrière cet exercice. Le défenseur occupera 9,5 millions $ de la masse salariale des Blackhawks de Chicago jusqu’en 2030.

Colton Parayko, un autre défenseur, est classé deuxième. Le contrat de Parayko avec les Blues de St. Louis est d’une valeur annuelle moyenne de 6,5 millions $ et prend fin en 2030, tout comme Jones.

Pour revenir à Huberdeau, l’auteur de l’article a été assez sévère.

«Il a récolté 55 points en 79 matchs la saison dernière – ce qui est moins que la moitié de sa production de l’année précédente – et il entame la trentaine, ce qui signifie normalement un déclin plus soudain et marqué», a-t-il fait valoir.

Quoi qu'en pensent les autres, Huberdeau est confiant que le changement d'entraîneurs à Calgary l'aidera à redevenir le joueur qui a amassé 115 points avec les Panthers de la Floride en 2021-2022.

Quant à Vlasic, qui a connu jusqu’ici un remarquable carrière, le problème est surtout qu’il se fait vieux. Le vétéran défenseur de 39 ans occupera pour encore trois ans pas moins de sept millions $ de la masse salariale des Sharks.

«Il n’y a aucun contrat dans la Ligue qui a une aussi faible probabilité d’offrir une valeur positive que le sien», a écrit Luszczyszyn en se fiant à son modèle statistique.

On note par ailleurs l’inclusion de deux joueurs des Canadiens de Montréal dans les mentions honorables à la fin du classement : Brendan Gallagher et Josh Anderson.

Gallagher, 31 ans, est sous contrat jusqu’en 2027, période durant laquelle le CH lui consacrera 6,5 millions $ de sa masse salariale.

Anderson, 29 ans, occupera pour sa part 5,5 millions $ de la masse salariale du Tricolore, lui aussi jusqu’en 2027.