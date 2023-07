CH: Mailloux le meilleur espoir selon un ancien recruteur de l'organisation

Ancien recruteur à temps partiel pour les Canadiens de Montréal, Grant McCagg a dévoilé son top 30 des espoirs de l’organisation et celui-ci contient quelques surprises, notamment dans le top 5.

Selon McCagg, c’est Logan Mailloux, et non pas David Reinbacher, que l’on doit considérer comme le plus bel espoir du CH – à noter que Juraj Slafkovsky n’est plus considéré comme un espoir selon la définition de McCagg.

Pourtant, l’expert de The Athletic Scott Wheeler, lui, a exclu Mailloux de son top 100 des espoirs déjà repêchés à travers la Ligue nationale.

«J’ai regardé au moins 50 matchs de Mailloux, a indiqué McCagg, invité mercredi soir au balado "The Sick Podcast avec Tony Marinaro". Si Wheeler regardait autant de séquences de chacun des espoirs qu’il doit classer, il ne dormirait pas.»

Aux yeux de McCagg, Mailloux n’a qu’effleuré son potentiel jusqu’ici, puisqu’il n’a pas joué beaucoup de hockey dans les dernières années.

L'ancien recruteur s’inscrit aussi en faux avec ceux qui reprochent à Mailloux d’en arracher sur le plan défensif.

«En séries contre les Petes de Peterborough, il a été utilisé plus de 23 minutes par match en moyenne. Dale Hunter l’envoyait sur la patinoire pour chaque infériorité numérique. Je crois qu’il était le meilleur défenseur des séries de la OHL. [...] En ce moment, il est devant Reinbacher et [Lane] Hutson. C’est le plus près de la LNH.»

Autre surprise dans le classement de McCagg, la présence de l’attaquant finlandais Oliver Kapanen au quatrième rang. Le frère de Kasperi est une sélection de deuxième tour (64e au total) du Tricolore en 2021.

«Si tu me demandes aujourd’hui qui sera le troisième centre des Canadiens, je donnerais un léger avantage à Kapanen par rapport à [Owen] Beck, même si j’aime les deux joueurs.»

Classement de McCagg – le top 5

Logan Mailloux

David Reinbacher

Lane Hutson

Oliver Kapanen

Owen Beck