Patrice Bergeron, le Jean Béliveau des Bruins, selon un journaliste de Boston

Kevin Paul Dupont, du quotidien Boston Globe, a couvert la carrière de Patrice Bergeron depuis ses débuts dans l’organisation. À ses yeux, il n’est rien de moins que le Jean Béliveau de Boston.

Le chroniqueur d’expérience est demeuré prudent dans sa comparaison, lors d’une discussion avec Le Journal. S’il s’assure de préciser que Béliveau a été un monument plus marquant pour le Canadien que Bergeron pour les Bruins, c’est dans la personnalité des deux grands joueurs québécois qu’il trace des parallèles.

«Même si Béliveau était plus grand, j’aime les comparer pour la façon que Patrice a toujours eu de se présenter. Il y avait une plus grande aura autour de Béliveau, tandis que Bergeron est plus réservé.

«Béliveau, dans une équipe aussi grosse et une ville de hockey aussi importante, c’était énorme. Ce n’est pas la même chose à Boston, avec un auditoire qui n’est pas aussi captif, mais pour le reste, Bergeron est comme Béliveau: une excellente personne qui ne sent jamais le besoin de se mettre de l’avant», a-t-il expliqué.

Crédit photo : PAUL CHIASSON/PHOTO POOL/PRESSE CANADIENNE

Parmi les grands à Boston

Dans la riche tradition sportive de Boston, plusieurs athlètes se sont taillé une place parmi les immortels.

Tom Brady l’a fait dans les années 2000 avec les Patriots. Chez les Celtics, les Larry Bird et Bill Russell sont des légendes à tout jamais. Tout comme Ted Williams ou David Ortiz pour les Red Sox, ainsi que Bobby Orr et Phil Esposito chez les Bruins, pour n’en citer que quelques-uns.

Selon Kevin Paul Dupont, même si Patrice Bergeron ne peut être placé sur le même piédestal que de tels champions, il s’est néanmoins hissé au rang des géants.

«Je le considère comme l’un des grands athlètes de l’histoire de Boston, mais il y en a d’autres qu’il ne peut atteindre.

«Il ne se hisse pas aussi haut que les plus grandes légendes, mais tout ce que Bergeron faisait rendait l’alignement meilleur. J’aime le comparer à John Havlicek avec les Celtics. Il a toujours fait un travail incroyable et rendu son équipe meilleure, même s’il n’a jamais été le joueur le plus remarqué. Bergeron fait certainement partie des meilleurs Bruins de l’histoire», a-t-il dit en citant notamment les Orr, Esposito, Raymond Bourque et Johnny Bucyk.

Sans surprise, Dupont a ajouté que ce fut toujours un plaisir de travailler auprès de Bergeron.

«Il est un professionnel dans tous les sens du mot. Les partisans ne se préoccupent pas trop de la façon dont un joueur interagit avec les médias, mais il a toujours été excellent pour nous. Il est d’une grande politesse et [il est] très respectueux.»

Crédit photo : AFP

Pas deux comme lui

Ami de longue date de Bergeron, l’ancien attaquant Alexandre Giroux a lui aussi tenu à saluer la carrière de celui qu’il a toujours considéré comme l’exemple ultime à suivre.

«C’est un être humain exceptionnel et il ne s’en fait pas deux comme lui. Sur le plan de l’entraînement, c’était un modèle pour nous tous.

«Il prend soin de son monde. Juste quand il a gagné son Selke récemment, je l’ai texté pour le féliciter en lui disant de ne pas me répondre tout de suite et de profiter de sa soirée. Quinze minutes plus tard, il me remerciait. C’est un gars qui prend le temps pour son monde et il le fait avec tout le monde», a-t-il témoigné.

-Avec la collaboration de Kevin Dubé