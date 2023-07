Baseball majeur: un vote de confiance pour le commissaire

Le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, a vu son contrat être prolongé jusqu’en 2029.

C’est ce qu’a appris le quotidien New York Post, mercredi.

Les propriétaires du circuit ont voté à ce sujet et l’homme de 64 ans s’est vu offrir une prolongation de contrat de quatre ans. C’est la deuxième fois que son mandat est renouvelé.

Manfred est en poste comme commissaire des ligues majeures depuis janvier 2015, lui qui avait succédé à Bud Selig. Il avait été embauché à titre de vice-président du baseball majeur pour les relations de travail et les ressources humaines en 1998. Quatorze ans plus tard, il a été promu comme v.-p. économie et des affaires de la ligue. Il a ensuite occupé le rôle de directeur de l’exploitation du circuit.

Selon le magazine Forbes, les revenus du baseball majeur sont passés de 9,5 milliards $ à plus de 10,8 milliards $ sous sa gouverne.

«C'est un honneur de servir le meilleur sport du monde et de continuer à renforcer notre sport sur et en dehors du terrain, a déclaré Manfred dans un communiqué. Cette saison, nos joueurs jouent la version la plus dynamique de notre sport, et les partisans réagissent d'une excellente manière pour l'avenir du baseball majeur. Ensemble, nous travaillerons à présenter notre sport à son meilleur et à élargir sa portée et son impact pour nos fidèles amateurs.»