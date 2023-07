NBA: les Mavericks veulent que leur joueur-vedette maigrisse

Les Mavericks de Dallas auraient demandé à Luka Doncic de surveiller son poids cet été.

C’est ce qu’avançait le site sportif The Athletic, lundi. Le club de la NBA jugerait que son joueur-vedette a du mal avec son conditionnement physique, ce qui lui nuirait défensivement sur le terrain.

À la fin août, Doncic devrait représenter la Slovénie dans le cadre de la Coupe du monde de la FIBA. Il s’agirait également d’une situation qui inquiète les «Mavs».

La dernière fois que l’athlète de 24 ans a joué pour son équipe nationale, soit aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, il s’était présenté au camp d’entraînement du club de Dallas à 260 lb. Habituellement, Doncic pèse environ 230 lb.

«J’ai eu les Olympiques, j’ai pris trois semaines de congé et j’ai relaxé un petit peu. Probablement trop relaxer», avait dit le basketteur au réseau ESPN en décembre 2021.

Doncic a maintenu une moyenne de points par match de 32,4 la saison dernière, ce qui représente un sommet pour lui en carrière. Les Mavericks ont toutefois maintenu un piètre dossier de 38-44 et ils ont raté les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2018-2019.

L’organisation de Dallas a fait les choses en grand pour que cela ne se reproduise plus. Elle a offert une prolongation de contrat de trois ans d’une valeur de 126 millions $ à Kyrie Irving, obtenu Richaun Holmes dans un échange et embauché Grant Williams via le marché des joueurs autonomes.