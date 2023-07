«J’ai l’impression qu’on me blâme pour absolument tout» - Darnell Nurse

Le défenseur des Oilers d’Edmonton Darnell Nurse s’est ouvert sur comment il gère la pression de jouer dans un marché où les partisans sont plus que passionnés par leur équipe de hockey.

L’arrière de 28 ans est l’un des éléments-clés du club albertain, lui qui possède un contrat de huit ans qui lui permet de toucher 9,25 millions $ annuellement. Il est régulièrement pointé du doigt par les amateurs pour expliquer les insuccès de la formation.

«Je me dois de prendre beaucoup de choses avec un grain de sel. Parfois, j’ai l’impression qu’on me blâme pour absolument tout, que ce soit un but encaissé ou le trafic à Stony Plain [une petite ville en banlieue d’Edmonton]. Je me dois donc d’être consciencieux avec la pression que je me mets», a dit Nurse pendant son passage à la baladodiffusion Mitts Off Podcast.

«Il n'y a personne qui attendra plus de moi que moi, et c'est quelque chose qui m'a été inculqué depuis que je suis très jeune», a-t-il ajouté.

Nurse s’est aussi étendue sur la pression qui vient avec le fait d’avoir un contrat aussi lucratif.

«Il y avait des attentes à mon endroit avant même que je signe cette entente, et ce, par rapport à ce que je suis capable de faire et d’être à tous les matchs. [...] Je joue dans un marché où la pression est forte depuis que je suis dans la ligue. C’est génial. Personnellement, j’aime cette passion, même pendant l’été.»

Le natif de Hamilton a paraphé son contrat en août 2021 et l’entente s’est amorcée la saison dernière.

«Ce qu’il y a de plus cool avec ça, c’est que mes parents ont pu prendre leur retraite l’an dernier. Ce sont eux qui ont fait des sacrifices et on ne peut pas attribuer une valeur à cela. Je ne pouvais même pas imaginer la pression que [mes parents] subissaient lorsqu'ils essayaient d'aider trois personnes à pratiquer leur sport tout en gardant les lumières allumées.»

Trop de négativité

Nurse a également évoqué ce qu’il pense de la couverture médiatique des Oilers.

«Je trouve que les médias, en particulier ceux qui couvrent le hockey, sont tellement axés sur la négativité, qu’ils essaient de descendre les gens, de rechercher les défauts de chaque joueur et de chaque équipe à chaque match.»

«Je pense que nous devons avoir une attitude positive et croire en nous-mêmes, a-t-il poursuivi. Nous devons travailler pour y arriver, parce que nous ne pouvons pas simplement nous dire : "Hé, je vais être un grand joueur aujourd'hui", et ne pas travailler la veille, ne pas être à 100% à l'entraînement.»

Le hockeyeur pense que c’est en ayant cette attitude que les Oilers seront en mesure de passer à la prochaine étape. L’équipe d’Edmonton a participé aux séries éliminatoires lors des quatre dernières saisons, mais ils ont atteint la finale de l’Association Ouest une seule fois. En 2022-2023, ils ont été éliminés en deuxième ronde par les futurs champions de la coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas.

«Il n’y a pas de recette miracle, a indiqué Nurse. Nous devons avoir une éthique de travail et mettre des efforts. Regardez les équipes qui ont gagnés dans les dernières années, ils ont mangé leur pain noir. Ils ont tous été frustrés, mais ils ne sont pas découragés. Tu ne peux pas être découragé par l’échec. C’est ce qu’il y a de plus important.»