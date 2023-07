Les Panthers tiennent à Eetu Luostarinen

Les Panthers de la Floride ont offert une prolongation de contrat de trois ans à l’attaquant Eetu Luostarinen, mardi.

La nouvelle entente du Finlandais de 24 ans s’amorcera en 2024-2025. Les détails financiers de celle-ci n’ont pas été dévoilés par l’équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Luostarinen terminera un contrat de deux ans d’une valeur annuelle de 1,5 million $ lors de la prochaine saison.

«Eetu est un joueur de centre dynamique dans les deux sens de la patinoire, dont la rapidité et la force lui permettent d’exceller, a déclaré le directeur général des Panthers, Bill Zito, dans un communiqué. Sa constance et sa fiabilité sont de grands atouts pour notre groupe d'attaquants, et nous sommes ravis de ce qu'il peut continuer à apporter à notre formation au cours des prochaines saisons.»

Sélectionné en deuxième ronde (42e au total) du repêchage de 2017 par les Hurricanes, Luostarinen est passé au Panthers dans la transaction qui a envoyé Vincent Trocheck en Caroline pendant la saison 2019-2020.

En 212 rencontres dans la LNH, le gaucher a amassé 29 buts et 49 mentions d’aide pour 78 points. Luostarinen vient de connaître sa meilleure campagne en carrière, lui qui a obtenu 43 points (17-26) en 82 parties en 2022-2023.