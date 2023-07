Deux espoirs du CH participeront au camp estival de l'équipe américaine

Les mois de juillet et août ne sont pas synonymes de vacances pour les espoirs du Canadien Lane Hutson et Jacob Fowler qui participeront au camp estival de l'équipe américaine des moins de 20 ans en vue du Championnat mondial de hockey junior 2024.

Dans le cas de Hutson, il ne s'agissait d'une formalité puisqu'il faisait partie de l'alignement des États-Unis l'hiver dernier à Halifax. De son côté, il s'agit d'une première expérience pour le gardien Fowler, sélectionné en troisième ronde par le Tricolore lors du dernier repêchage, à Nashville.

Le camp se mettra en branle jeudi prochain. Les États-Unis ont séparé leurs joueurs invités en deux formations et elles affronteront les sélections de la Suède et de la Finlande jusqu'au 4 août, à l'aréna USA Hockey de Plymouth au Michigan.

En plus de Hutson et Fowler, plusieurs autres gros noms seront présents, dont la jeune sensation Cole Eiserman, pressenti pour être un choix très élevé au prochain repêchage de la LNH, tout comme le défenseur finlandais Aron Kiviharju. Le Journal de Québec vous en parlait d'ailleurs lundi dans son classement des cinq meilleurs espoirs à l'heure actuelle en vue du repêchage de 2024.

Crédit photo : Photo fournie par Rena Laverty / UNSTDP

Si vous êtes vraiment en manque de hockey et que vous désirez voir Hutson, Fowler, et tous les autres espoirs à l'oeuvre, il est possible de visionner les matchs via une plateforme payante en cliquant ici.

À noter qu'il ne s'agit que d'un premier contact pour la cuvée 2024 des États-Unis avec l'équipe de direction. Le camp principal se tiendra en décembre prochain, quelques semaines avant le début du tournoi qui aura lieu cette année en Suède, à Göteborg.

Alignement d'Équipe USA Blanc :

Gardiens

Trey Augustine (2e ronde 2023, Red Wings de Detroit)

Tyler Muzelik (6e ronde 2022, Panthers de la Floride)

Hampton Slukynsky (4e ronde 2023, Kings de Los Angeles)

Défenseurs

Vinny Borgesi (2024)

Ryan Chesley (2e ronde 2022, Capitals de Washington)

Jackson Dorrington (6e ronde 2022, Canucks de Vancouver)

Drew Fortescue (3e ronde 2023, Rangers de New York)

Lane Hutson (2e ronde 2022, Canadiens de Montréal)

Eric Pohlkamp (5e ronde 2023, Sharks de San Jose)

Sam Rinzel (1ère ronde 2022, Blackhawks de Chicago)

Zach Schulz (6e ronde 2023, Islanders de New York)

Attaquants

Cole Eiserman (2024)

Cutter Gauthier (1ère ronde 2022, Flyers de Philadelphie)

Isaac Howard (1ère ronde 2022, Lightning de Tampa Bay)

Devin Kaplan (3e ronde 2022, Flyers de Philadelphie)

Ryan Leonard (1ère ronde 2023, Capitals de Washington)

Tanner Ludtke (3e ronde 2023, Coyotes de l'Arizona)

Rutger McGroarty (1ère ronde 2022, Jets de Winnipeg)

Frank Nazar (1ère ronde 2022, Blackhawks de Chicago)

Jimmy Snuggerud (1ère ronde 2022, Blues de St-Louis)

Charlie Stramel (1ère ronde 2023, Wild du Minnesota)

Carey Terrance (2e ronde 2023, Ducks d'Anaheim)

William Whitelaw (3e ronde 2023, Blue Jackets de Columbus)

Alignement d'Équipe USA Bleu :

Gardiens

Andrew Oke (2024)

Jacob Fowler (3e ronde 2023, Canadiens de Montréal)

Défenseurs

Garrett Brown (4e ronde 2022, Jets de Winnipeg)

Hunter Brzustewicz (3e ronde 2023, Canucks de Vancouver)

Zeev Buium (2024)

Seamus Casey (2e ronde 2022, Devils du New Jersey)

Tyler Duke (2024)

Paul Fischer (5e ronde 2023, Blues de St-Louis)

Charlie Leddy (4e ronde 2022, Devils du New Jersey)

Jake Livanavage (2024)

Attaquants

Gavin Brindley (2e ronde 2023, Blue Jackets de Columbus)

Quinn Finley (3e ronde 2022, Islanders de New York)

James Hagens (2025)

Gavin Hayes (3e ronde 2022, Blackhawks de Chicago)

Cole Knuble (4e ronde 2023, Flyers de Philadelphie)

Cruz Lucius (4e ronde 2022, Hurricanes de la Caroline)

Cam Lund (2e ronde 2022, Sharks de San Jose)

Oliver Moore (1ère ronde 2023, Blackhawks de Chicago)

Quentin Musty (1ère ronde 2023, Sharks de San Jose)

Danny Nelson (2e ronde 2023, Islanders de New York)

Gabriel Perreault (1ère ronde 2023, Rangers de New York)

Will Smith (1ère ronde 2023, Sharks de San Jose)

Alignement de la Suède :

Gardiens

Kevin Reidler (5e ronde 2022, Sénateurs d'Ottawa)

Alexander Hellnemo (2024)

Hugo Havelid (2024)

Défenseurs

Elias Salomonsson (2e ronde 2022, Jets de Winnipeg)

Axel Sandin-Pelikka (1ère ronde 2023, Red Wings de Detroit)

Mattias Havelid (2e ronde 2022, Sharks de San Jose)

Anton Johansson (4e ronde 2022, Red Wings de Detroit)

Calle Odelius (2e ronde 2022, Islanders de New York)

Jakob Norèn (2024)

Theo Lindstein (1ère ronde 2023, Blues de St-Louis)

Attaquants

Fabian Wagner (6e ronde 2022, Jets de Winnipeg)

Isac Born (2024)

Zeb Forsjäll (6e ronde 2023, Kraken de Seattle)

David Edstrom (1ère ronde 2023, Golden Knights de Vegas)

Felix Nilsson (2e ronde 2023, Predators de Nashville)

Filip Bystedt (1ère ronde 2022, Sharks de San Jose)

Rasmus Rudslätt (2024)

Hannes Hellberg (2024)

Anton Wahlberg (2e ronde 2023, Sabres de Buffalo)

Felix Unger Sörum (2e ronde 2023, Hurricanes de la Caroline)

Linus Hemström (2024)

Otto Stenberg (1ère ronde 2023, Blues de St-Louis)

Alexander Suzdalev (3e ronde 2022, Capitals de Washington)

Oskar Pettersson (3e ronde 2022, Sénateurs d'Ottawa)

Alignement de la Finlande :

Gardiens

Niklas Kokko (2e ronde 2022, Kraken de Seattle)

Visa Vedenpää (6e ronde 2023, Kraken de Seattle)

Noa Vali(2024)



Défenseurs

Niko Minkkinen (2024)

Otto Salin (5e ronde 2022, Kings de Los Angeles)

Topi Vuori (2024)

Otto Heinonen (2024)

Kasper Kulonummi (3e ronde 2022, Predators de Nashville)

Emil Pieniniemi (3e ronde 2023, Penguins de Pittsburgh)

Aron Kiviharju (2024)

Joona Väisänen (2024)

Attaquants

Kasper Halttunen (2e ronde 2023, Sharks de San Jose)

Lenni Hämeenaho (2e ronde 2023, Devils du New Jersey)

Topi Rönni (2e ronde 2022, Flames de Calgary)

Konsta Helenius (2024)

Jere Lassila (2024)

Max Koskipirtti (2024)

Samu Bau (6e ronde 2023, Coyotes de l'Arizona)

Tommi Männistö (2024)

Janne Naukkarinen (2024)

Jani Nyman (2e ronde 2022, Kraken de Seattle)

Venni Tolppola (2024)

Kasper Lundell (2024)

Jesse Nurmi (4e ronde 2023, Islanders de New York)

Jesse Kiiskinen (3e ronde 2023, Predators de Nashville)