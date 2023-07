C'est terminé pour Patrice Bergeron

Le Québécois Patrice Bergeron a annoncé sa retraite du hockey professionnel, mardi.

Il en a fait l'annonce dans un communiqué.

«C'est avec le cœur gros et énormément de gratitude que j'annonce aujourd'hui ma retraite en tant que joueur de hockey professionnel. », a-t-il écrit dans ce communiqué, plus à l'allure de lettre.

Bergeron se retire après 1294 matchs de saison régulière et 170 duels en séries éliminatoires. Il aura remporté la coupe Stanley à une occasion, en 2011, et le trophée Frank J. Selke, remis au meilleur attaquant défensif, à six reprises.

Plus de détails suivront.