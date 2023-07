Vos plus beaux voyages de baseball, Édouard Julien et le repêchage MLB en un épisode!

Cette semaine dans notre balado de baseball «Les Buts Remplis», nous vous offrons une entrevue avec Jean-Philippe Côté sur le repêchage du baseball majeur et nous discutons des performances impressionnantes d'Édouard Julien, mais surtout de vos meilleurs voyages de baseball et des plus beaux stades que vous avez visités.

Écoutez cet épisode chargé ici :