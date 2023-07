Omnium Banque Nationale: des laissez-passer pour deux Québécois

Les Québécois Gabriel Diallo et Alexis Galarneau ont obtenu des laissez-passer pour le tableau principal de l’Omnium Banque Nationale de Toronto.

C’est ce qu’a annoncé Tennis Canada par voie de communiqué lundi.

Le Canadien Vasek Pospisil a également obtenu ce privilège. Les trois représentants de l’unifolié rejoignent donc leurs compatriotes Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov et Milos Raonic dans le tableau principal de l’événement qui se déroulera du 5 au 13 août dans la Ville Reine.

«Nous sommes ravis de pouvoir offrir des laissez-passer à Vasek, Gabriel et Alexis, a indiqué le directeur de l’Omnium Banque Nationale de Toronto, Karl Hale. Non seulement ces trois joueurs apportent une qualité supplémentaire à un tableau déjà fort relevé, mais le fait que nous puissions offrir cette occasion à trois Canadiens méritants est important, car cela nous permet de mettre en valeur nos athlètes talentueux. Les amateurs ont hâte de voir ces joueurs en action à la maison et nous savons qu’ils sont capables de causer des surprises à Toronto.»

Diallo, 21 ans, participera au tableau principal de l’Omnium Banque Nationale pour la première fois. L’an dernier, il a conquis son premier titre du Circuit Challenger de l’ATP à Granby et s’est récemment hissé au 139e échelon du classement mondial.

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

De son côté, Galarneau vient tout juste de remporter l’édition 2023 des Championnats Banque Nationale de Granby. Le Lavallois de 24 ans détient le 162e échelon sur l’échiquier mondial. L’an dernier à Montréal, il s’est bien débrouillé contre Grigor Dimitrov, perdant en des comptes de 6-4 et 7-5 au premier tour de l’Omnium Banque Nationale.