Bientôt une prolongation de contrat pour Tourigny?

L’entraîneur-chef des Coyotes de l’Arizona, André Tourigny, aura le gros bout du bâton dans les négociations de son prochain contrat.

En entrevue avec le site web de la Ligue nationale de hockey (LNH), le directeur général Bill Armstrong a vanté ses mérites, en plus d’affirmer qu’il souhaitait lui offrir une prolongation de contrat.

L’entente du Québécois doit se conclure à la fin de la saison 2023-2024, lui qui a dirigé les «Yotes» lors des deux dernières campagnes. Il a maintenu un dossier de 53-90-21 à la barre de l’équipe.

«Il a très bien fait lors de la phase 1, a affirmé le DG des Coyotes. Il a réussi à vendre son plan aux joueurs. Les joueurs ont acheté la culture et il les a convaincus de compétitionner chaque soir.»

«Nous amorçons maintenant la deuxième phase, alors que nous ajoutons de bons joueurs à la formation et que nous voulons jouer des matchs qui ont un enjeu. Je trouve qu'il a fait un excellent boulot, et je crois que nous allons être en mesure de lui offrir une prolongation de contrat afin d'être ensemble dans le futur, de vivre la phase 2 avec lui. C'est quelqu'un qui a vraiment réussi à installer sa culture dans l'organisation et qui nous permet de croire.»

Le principal intéressé a quant à lui affirmé qu’il n’avait aucunement l’intention de changer sa formule, spécifiant que sa situation contractuelle ne devait pas nuire à sa formation.

«Ça ne change rien, a déclaré l’homme de 49 ans. La seule chose qui me permettra d'améliorer ma situation, c'est de continuer à faire ce que je fais au quotidien. Si ça devient [une distraction], tu n'es clairement pas à la bonne place. Tu dois donc te concentrer sur tes tâches et sur le présent.»

Avant d’être embauché par les Coyotes, Tourigny a œuvré comme adjoint à l’entraîneur-chef avec l’Avalanche du Colorado (2013 à 2015) et les Sénateurs d’Ottawa (2015-2016). Le natif de Nicolet a aussi été le pilote des Huskies de Rouyn-Noranda (2003 à 2013), des Mooseheads de Halifax (2016-2017) et des 67’s d’Ottawa (2017 à 2020).