Les Packers vont retirer le numéro d’Aaron Rodgers «au moment opportun»

Les Packers de Green Bay ont l’intention de retirer le numéro 12 du quart-arrière Aaron Rodgers.

C’est ce qu’a déclaré Mark Murphy, le président du club du Wisconsin, lundi.

«Il est l’un des grands joueurs de l’histoire des Packers, a dit celui dont les propos ont été rapportés par The Athletic. Il sera intronisé au Temple de la renommée dès qu’il en aura la possibilité et nous allons retirer son numéro au moment opportun.»

Les Packers ont déjà retiré les numéros de six joueurs, dont le numéro 4 du quart-arrière Brett Favre en 2015.

L’organisation de Green Bay a repêché Rodgers en première ronde (24e au total) de l’encan de 2005. Il est devenu le partant trois ans plus tard, lui qui a disputé un total de 18 saisons avec l’équipe. Le natif de la Californie a remporté le Super Bowl XLV et quatre titres de joueur par excellence de la NFL avec les Packers. Il détient aussi le record de la franchise pour le plus grand nombre de passes de touchés avec 475.

Le printemps dernier, les Packers ont décidé de passer à une nouvelle étape et ils ont échangé Rodgers aux Jets de New York.

«Nous pensons que c’était le moment opportun pour passer à autre chose, a déclaré Murphy. Nous croyons que [le quart-arrière] Jordan Love est prêt. C’est similaire à ce qui s’est passé avec Aaron, qui a dû attendre trois ans derrière un membre du Temple de la renommée et qui a appris énormément.»

Les Packers ont choisi Love en première ronde (26e au total) du repêchage de 2020. Depuis, il a pris part à 10 matchs et réussi 60,2% de ses passes pour des gains de 606 verges et trois majeurs.