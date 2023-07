Coupe du monde féminine: pas de panique dans le camp du Canada

En dépit du décevant match nul de 0 à 0 contre le Nigéria en lever de rideau de la Coupe du monde de soccer féminin, la formation canadienne est confiante de rebondir pour son prochain défi.

L’unifolié affrontera l'Irlande mercredi pour son deuxième duel de phase de groupe. Son prochain adversaire a d’ailleurs subi un revers de 1 à 0 contre l’Australie lors de sa partie inaugurale.

Afin de motiver ses troupes, la sélectionneuse de l’équipe canadienne, Bev Priestman, a cité en exemple le cas de l’équipe masculine de l’Argentine lors de la plus récente Coupe du monde chez les messieurs.

«Ils avaient perdu leur premier match, mais ils ont par la suite gagné la Coupe du monde. [...] Nous construisons là-dessus et on se concentre sur le processus. Le groupe se sent bien et je ne sens pas de panique», a souligné Priestman lundi au réseau TSN.

Un des faits marquants de ce premier match est le tir de pénalité raté de la capitaine Christine Sinclair à la 50e minute de jeu. La gardienne du Nigéria Chiamaka Nnadozie a sorti le ballon devant Sinclair qui espérait marquer sur le rebond.

Malgré avoir été blanchie à sa première sortie, la troupe canadienne a toujours confiance en ses habiletés offensives.

«Nos attaquantes sont affamées et ce n'est qu'une question de temps avant que ça ne débloque. Il n'en manque vraiment pas gros. À l'entraînement, elles sont incroyables et je crois qu'elles sont prêtes à représenter une réelle menace», a déclaré la gardienne Kailen Sheridan.

Du renfort ?

La formation canadienne pourrait par ailleurs compter sur un élément clé en attaque pour son prochain match. Il s’agit de la milieu de terrain Jessie Fleming, qui est incommodé par une blessure au mollet. L’Ontarienne qui n’était pas du premier duel de son équipe a participé à l’entraînement de lundi.

«Elle est dans un très bon état et elle s’est bien débrouillée à l'entraînement aujourd'hui [lundi]. Ce que nous avons fait lors du premier match était pour ne pas aggraver sa situation», a affirmé Priestman.

Fleming compte 19 buts et six passes décisives en 115 matchs, dont 101 titularisations avec la sélection nationale. L’athlète de 25 ans a également été nommée joueuse de l’année au Canada en 2021 et 2022.