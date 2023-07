Lance Stroll satisfait dans les circonstances

Le pilote québécois Lance Stroll pense que la 10e place qu’il a signée au Grand Prix de Hongrie dimanche était le meilleur résultat qu’il pouvait obtenir.

Son coéquipier chez Aston Martin, Fernando Alonso, a quant à lui franchi la ligne d’arrivée en neuvième position. L’écurie canado-britannique a ainsi inscrit trois points au classement des constructeurs. Elle est toujours au troisième rang, 15 points devant Ferrari.

Crédit photo : AFP

«Je crois qu’une dixième place est le mieux que nous pouvions faire aujourd’hui [dimanche], a déclaré Stroll, dont les propos ont été rapportés par le site web d’Aston Martin. J’ai connu un bon premier tour et je suis heureux de mon dépassement par l’intérieur aux dépens de [Valtteri] Bottas. Par la suite, je n’avais simplement pas le bon rythme.»

Le Montréalais de 24 ans s’était élancé de la 14e position sur la grille de départ.

«En tant qu’équipe, je pense que nous avons du travail à faire pour comprendre ce que nous pouvons faire de mieux, a aussi dit Stroll. La voiture est rapide, mais nous pouvons encore faire mieux et ça doit être notre priorité pour le reste de la saison. Nous allons nous servir de nos apprentissages à Spa-Francorchamps [le Grand Prix de Belgique] la semaine prochaine. Comme toujours, nous allons travailler fort.»

«D’engranger des points avec nos deux voitures, c’est le maximum que nous pouvions faire, a analysé le directeur d’équipe chez Aston Martin, Mike Krack. C'était une course calme et sans incident, et les résultats étaient dans l'ordre du rythme puisque nous avons terminé derrière nos concurrents directs. Lance et Fernando ont tous deux très bien performé, mais il nous manque la performance pour défier plus haut. Lance a particulièrement bien réussi à terminer juste derrière Fernando depuis sa position initiale sur la grille.»

«Aujourd'hui, c'est un "reality check". Nous devons garder la tête baissée, continuer à travailler dur et avancer pour revenir là où nous étions plus tôt dans la saison», a ajouté Krack.