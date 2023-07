NBA: «Il y a beaucoup de talent à Montréal»

Le joueur québécois du Thunder d’Oklahoma City dans la NBA Luguentz Dort tient, samedi, le troisième camp annuel « Lu the Beast », destiné aux jeunes joueurs de basketball.

«Ç’a toujours été mon but de redonner à ma communauté. Il y a tellement beaucoup de talent ici à Montréal. Il n’y a pas beaucoup de camps ici pour montrer (ses habiletés) aux recruteurs et entraîneurs aux États-Unis», souligné Dort, samedi, lors de l'émission Salut Bonjour Weekend sur les ondes de TVA.

Il y a de plus en plus de Québécois dans la NBA et des joueurs comme Dort, Chris Boucher, Benedict Mathurin et Olivier-Maxence Prosper, qui a été sélectionné au premier tour du dernier repêchage de la NBA, notamment. Et Dort désire utiliser sa renommée pour redonner à sa communauté.

«Le fait qu’on est plusieurs de Montréal dans la NBA [...] ça montre aux jeunes qu’ils ont une chance. Et aussi aux recruteurs de partout de venir à Montréal, au Québec et de voir le talent qu’on a ici.

«Je veux montrer aux jeunes que je suis quelqu’un de vrai. Même s’ils sont habitués à me voir à la télévision, de parler anglais. Je veux leur montrer que je suis là avec eux, que je les supporte.»

