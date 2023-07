Le CF Montréal a eu chaud au Stade Saputo

Le CF Montréal a joué avec le feu, mais il a réussi à ne pas se brûler, car il a battu de justesse le club mexicain Pumas UNAM 4 à 2 après une séance de tirs aux buts lors de son premier match de la phase de groupe de League Cup, samedi soir, devant un Stade Saputo qui affichait complet pour ce match historique.

Tirant de l’arrière par deux buts, les visiteurs ont pesé sur l’accélérateur en enfilant l’aiguille à deux reprises en fin de rencontre. Ces deux filets ont été réalisés par Gabriel Matías Fernández et Emanuel Montejano, qui a créé l’égalité dans les arrêts de jeu.

L’équipe montréalaise vient ainsi de battre la quatrième meilleure formation de la LIGA MX qui est la meilleure ligue au Mexique.

«Nous avons laissé une belle impression, surtout à la première mi-temps. Je pense qu’on a joué du très bon football et l’ambiance aujourd’hui était exceptionnelle. Les partisans étaient vraiment impliqués dans ce match avec beaucoup d’émotions. Notre prestation collective était très positive et nous avons beaucoup de confiance pour l’avenir», a déclaré l’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernan Losada, après la rencontre.

Les hommes de Hernan Losada ont imposé leur rythme dès le début de l’affrontement en multipliant les chances de marquer.

Ils ont récolté le fruit de leurs efforts lorsque Bryce Duke a ouvert la marque à la 22e minute de jeu. Duke a accepté la passe d’Ariel Lassiter afin de décocher un tir précis dans le haut du filet qui n'a donné aucune chance au gardien du Pumas UNAM, Gil Alcala.

Le onze montréalais a par la suite doublé son avance avant de retraiter au vestiaire. L’unique représentant du CF Montréal au dernier Match des étoiles de la Major League Soccer (MLS), Mathieu Choinière y est allé d’un tir précis sur un coup franc à la 43e minute de jeu.

L’animosité était palpable lors de la soirée et les joueurs des deux formations se sont échangé quelques politesses. Il y a d’ailleurs eu une escarmouche impliquant les membres des deux équipes après que Lassi Lape Lassi Lappalainen a inscrit le but vainqueur lors de la séance de buts tirs au but. Cinq cartons jaunes ont été décernés au total dans la rencontre, dont trois aux CF Montréal.

Le Bleu-Blanc-Noir devait se débrouiller sans son capitaine Samuel Piette, qui était absent en raison d’un virus.

L’équipe de la métropole québécoise reprendra l’action mercredi contre le D.C. United, qui sera de passage au Stade Saputo. Il s'agira du deuxième et dernier affrontement du CF Montréal en phase de groupe.