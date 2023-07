Tour de France : encore un bon résultat pour Hugo Houle

Le Québécois Hugo Houle a terminé la 19e étape du Tour de France en 16e position, vendredi, à Poligny.

Il s’agit de la cinquième journée de compétition de suite où le cycliste de l’équipe Israel-Premier Tech termine dans le top 50. C’est également la troisième fois qu’il franchit la ligne d’arrivée parmi les 20 premiers, lui qui a notamment signé une 13e place dimanche dernier.

Guillaume Boivin a terminé 93e, tandis que Michael Woods a complété l’événement du jour au 121e rang.

C’est le Slovène Matej Mohoric (Bahrain Victorious) qui a remporté la compétition de 172,8 km entre Moirans-en-Montagne et Poligny. Le vainqueur a patienté quelques minutes pour savourer sa victoire, car le «photo-finish» a été nécessaire pour déterminer qui de lui ou de Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) avait franchi la ligne en premier. Ça s’est finalement décidé par quelques millimètres.

«C'est vraiment une victoire pleine d'émotion pour moi», a déclaré Mohoric, dont les propos ont été rapportés par France Bleu.

«Je savais qu'aujourd'hui était la plus grande occasion, et de loin, pour gagner cette victoire d'étape. J'ai tout sacrifié pour arriver prêt sur ce Tour de France et je savais que j'avais les jambes pour gagner. [...] Je suis parti avec la confiance en moi et j'ai essayé de dédier tous ces efforts à mon équipe qui travaille si dur. Je voulais rentrer dans le bus ce soir sans regret d'avoir tout donné.»

Mohoric a triomphé pour une troisième fois lors de cette édition 2023 du Tour de France. Le peloton, qui comprenait le maillot jaune Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma),est arrivé près de 14 minutes après le gagnant.

À deux jours de la fin des hostilités, le meneur au classement a toujours 7 minutes et 35 secondes d’avance sur son plus proche poursuivant, c’est-à-dire Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).