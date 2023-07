Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 22 juillet qui valent le détour.

Soccer : CF Montréal c. Pumas UNAM

Crédit photo : MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

En accueillant les Pumas au Stade Saputo, le CF Montréal part déjà avec une longueur d’avance dans ce premier match de la toute nouvelle Leagues Cup. L’entraîneur-chef Hernan Losada a exprimé le souhait d’y aller d’une stratégie semblable à celle de samedi dernier, quand ses hommes ont battu le Charlotte FC 2 à 0, à la maison. Les visiteurs mexicains sont plutôt rares pour l’équipe québécoise. Les Pumas ne sont pas n’importe qui non plus, puisqu’ils ont atteint la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF en 2022. En trois matchs de Liga MX, ils n’ont pas non plus connu la défaite cette saison. Avec l’énergie de la foule, le CF Montréal pourrait s’en tirer à bon compte.

Prédiction : Victoire du CF Montréal – 2,40

Soccer : Chine c. Danemark

Crédit photo : AFP

Le Danemark, bien que favori des preneurs aux livres pour ce match, n’a pas gagné contre la Chine à leurs trois derniers affrontements de la Coupe du monde féminine. Il s’agit d’un retour au Mondial pour le pays européen, après trois éditions à regarder le tournoi à la maison. Sauf que la troupe de Lars Sondergaard a effectué une percée spectaculaire en remportant ses huit rencontres qualificatives. Au cours des derniers mois, les Danoises ont également surpris des puissances comme le Japon, la Suède et la Norvège. La nouvelle recrue du Bayern Munich, l’attaquante Pernille Harder, sera l’une des joueuses à surveiller dans ce tournoi.

Prédiction : Victoire du Danemark – 1,87

Soccer : Manchester United c. Arsenal

Crédit photo : AFP

Arsenal poursuit sa préparation pour la prochaine saison en retrouvant l’un de ses adversaires habituels en Premier League : Manchester United. Après avoir terminé deuxièmes du championnat anglais, les «Gunners» ont effectué plusieurs ajouts durant la saison morte, notamment les milieux de terrain Declan Rice et Kai Havertz. Ceux-ci ont commencé à se faire remarquer dans la victoire facile de 5 à 0 sur les étoiles de la Major League Soccer, mercredi. C’est Arsenal qui a remporté le dernier duel entre ces puissances, en janvier, par la marque de 3 à 2.

Prédiction : Victoire d’Arsenal – 2,10