Omnium britannique: les vedettes s'effondrent

Harman, 36 ans, est le seul à avoir surnagé dans cet deuxième tour fatal pour la plupart des joueurs bien classés la veille.quasi-parfait lors de la deuxième ronde vendredi grâce à une carte de 65 (par 71), qui lui permet de compter 10 coups sous la normale, alors que les vedettes ont eu du mal à suivre le rythme.

L’Américain, 26e mondial, s'est hissé en tête du classement grâce notamment à de longs roulés pour des oiselets au deuxième, troisième et quatrième trous, avant qu'une approche lors du cinquième trou ne touche le drapeau avant de rentrer, lui évitant ainsi un bogey.

Une série de 12 normales consécutives a suivi avant un spectaculaire aigle au dernier trou.

«J'ai été en réussite au putt ces deux derniers jours alors j'essaierai de suivre la même lancée tout au long du week-end», s'est enthousiasmé Harman. J'ai fait probablement mes deux meilleurs swings de la journée et j'ai réussi à faire un aigle», s'est-il encore réjoui.

À moins d'un effondrement au cours du week-end, la surprise de ce début de l'Omnium britannique peut voir venir les plus grandes stars du sport, qui ont du mal à exister.

Parmi ceux qui ont été piégés par les conditions météo de la deuxième journée, Tommy Fleetwood leader au premier tour, est désormais en tête d'une meute de poursuivants. Ce vendredi, l'Anglais est tout juste rentré dans le par et se trouve relégué à cinq coups de Harman.

L'Autrichien Sepp Straka a réalisé une remarquable série de cinq oiselets dans les six derniers trous pour se classer troisième à quatre sous la normale. Juste derrière, les Australiens Jason Day, vainqueur d'un Majeur, et Min Woo Lee et l'Indien Shubhankar Sharma, pointent à -3.

Également piégé, Rory McIlroy, vainqueur de l'Open de golf d’Écosse dimanche, n'a pas encore décollé. Le Nord-Irlandais en perdition jeudi a connu un léger mieux vendredi mais ne pointe qu'à la 11e place avec un coup sous le par. Ce qui ne l'empêche pas de penser qu'il a encore une chance de mettre fin à neuf ans de disette pour remporter un Majeur sur le site de sa seule victoire au British Open en 2014.

«Je suis peut-être à neuf coups du leader, mais je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de joueurs entre moi et la tête à l'approche du week-end», a pronostiqué McIlroy, qui est actuellement à égalité avec 13 autres joueurs, dont le Français Antoine Rozner, auteur d'un très bon premier tour, avant de fléchir vendredi.

Le numéro un mondial Scottie Scheffler et le champion en titre Cameron Smith ont eux eu besoin de coups miraculeux au 18e pour passer la coupure.