Cette ancienne gloire de la NBA aimerait acheter un club de la LNH

Le légendaire joueur de basketball Magic Johnson a manifesté son intérêt afin de devenir propriétaire d’une formation de la Ligue nationale de hockey (LNH).

C’est ce qu’il a déclaré vendredi lors d’une entrevue avec le réseau CBS.

«C’est certain que j’y réfléchirai. C’est important pour moi de briser des barrières et de briser des portes. En tant que personne noire et fière de l’être, j’en ai les larmes aux yeux», a mentionné l’homme de 63 ans.

«Ce serait une grande occasion. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a béni avec ces opportunités. Je sens que je vais exceller, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille et pour tous les Afro-Américains. Je veux que les gens sachent que nous sommes capables de faire ce travail.»

Johnson fait maintenant partie du nouveau groupe de propriétaires des Commanders de Washington dans la NFL, mené par Josh Harris. La vente de l’équipe a été officialisée jeudi pour une somme de 6,05 milliards $.

Le natif du Michigan possède des parts avec trois équipes professionnelles de Los Angeles. Il s’agit des Dodgers au baseball majeur, du Los Angeles FC dans la Major League Soccer (MLS) ainsi que des Sparks dans la WNBA.

Sa fortune personnelle serait évaluée à 602 millions $.