À voir : voici ce qui terrifie Patrick Mahomes

Patrick Mahomes ne craint pas de se faire frapper de plein fouet par des chasseurs de quarts-arrière de 300 lb, mais le pivot des Chiefs de Kansas City semble terrifié par les abeilles.

Jeudi, pendant le camp d’entraînement des siens, l’athlète de 27 ans profitait d’une petite pause avec des coéquipiers et des entraîneurs. C’est alors qu’un insecte l’a complètement fait perdre sa quiétude.

Habituellement cool, calme et en contrôle, le détenteur de deux bagues du Super Bowl a paniqué et couru en cercle pour s’éloigner le plus possible de la créature ailée.

«Je ne rigole pas avec les abeilles», a écrit Mahomes sur Twitter, en partageant la vidéo du moment cocasse.